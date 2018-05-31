ABD’den Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’ya çelik-alüminyum için ek gümrük vergisi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çelik ve alüminyuma TSİ 07:00'den itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
Tüm bu ülkeler ABD'nin Mart ayında açıkladığı gümrük vergisinden muaftı.
AB'nin de benzer bir karar alması bekleniyor.
Dünyayı ticaret savaşı korkusu sardı.
Ülkesinin kararını açıklayan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Bir yandan hem Kanada ve Meksika ile diğer yandan AB Komisyonu'yla devam eden müzakereleri sabırsızlıkla bekliyoruz, çünkü çözmemiz gereken başka sorunlar var" dedi.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise kararın duyurulmasından önce yaptığı açıklamada gümrük vergilerinin "gayrımeşru ve tehlikeli" olacağını söylemişti.
Le Maire ayrıca AB'nin "gereken tüm önlemleri alacağını" belirtmiş ve "En büyük ticari ortakları Avrupa'yla bir ticaret savaşına girip girmemek tamaman ABD makamlarına kalmış bir şey" demişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise seçim kampanyasında, Amerikalı işçileri koruma ve çelik ile alimünyum endüstrilerini yeniden inşa etme sözü vermişti.
Uzmanlar Trump'ın son hamlesiyle 2016'de Demokrat Parti'den Cumhuriyetçilere dönen Pensilvanya gibi eyaletlerdeki mavi yakalı işçilerin oylarını hedeflediğini söylüyor.
ABD Başkanı Trump daha önce ülkesinin herhangi bir ticaret savaşını kazanacağını söylemişti.
Bazı ülkeler ise kararın Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle hukuki süreç başlatabilir.
Ancak Beyaz Saray ulusal güvenlik gerekçesinin "itiraz edilemez" olduğunu söylüyor ve ulusal güvenlik kaygılarıyla ilgili adımların Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olduğunu savunuyor.
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