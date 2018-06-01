ABD, Pasifik Kuvvetler Komutanlığı’nın ismini Hint-Pasifik Kuvvetler Komutanlığı olarak değiştirdi. ABD’nin yaptığı bu değişikliğin Hindistan’ın artan askeri önemini sembolik bir jestle göstermeye yönelik olduğu belirtiliyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yaklaşık 375 bin sivil ve askeri personelin görev yaptığı ABD Hint-Pasifik Birliği’nin Komutanı Amiral Harry Harris isim değişikliği nedeniyle düzenlenen törende görevi devretti.

Harris törende yaptığı konuşmada Kuzey Kore’nin Pasifik’te barışa en yakın tehdit olmayı sürdürdüğünü iddia ederek “Çin’in hegemonya hayali Washington i çin uzun vadede en büyük zorluk olabilir” dedi. Harris, Hawaii’de görevi Amiral Phil Davidson’a devrettiği tören sırasında yaptığı konuşmada, “ABD’ye erişebilen füzeler ile nükleer kapasiteye sahip bir Kuzey Kore kabul edilemez. ABD ve müttefiklerinin müdahalesi ve angajmanı olmazsa Çin Asya’da hegemonya hayalini gerçekleştirecek” dedi. Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying’den Harris’in açıklamalarına yanıt geldi. Çunying, Amiral Harris’in, başkalarının bunu ABD’nin elinden alacağı korkusuyla “kafayı hegemonyaya taktığı” değerlendirmesinde bulundu.

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