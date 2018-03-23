ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde Enerji Bakanlığı'nın 2019 mali yılı bütçesine ilişkin oturumunda konuştu.
Rhodes Island eyaleti Demokrat Senatörü Jack Reed, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferinde nükleer zenginleştirme konusundaki sınırlamalardan, Suudi Arabistan'ın muaf tutulmasının konuşulduğunu hatırlattı ve bu durumda kendisinin asla onay vermeyeceğini dile getirdi.
Bunun üzerine Bakan Perry, Senatör Reed'e bu tür anlaşmaları, tek başına ele almaktan ziyade bir bağlamda ele alınması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Suudi Arabistan'da sivil nükleer kapasite inşa etmek üzere ya Rusya, ya Çin ya da ABD ortak olacak. Şuna emimin ki ilk ikisinin nükleerin yaygınlaşmaması konusunda herhangi bir koşulu yok. Dolayısıyla sadece onlara kendi teknolojimizle ve bunu inşa etme konusunda değil, aynı zamanda bu ek protokollerin uygulanması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın oraya girip orada istenmeyen bir faaliyet yapılmadığından emin olması açısından da bize görev düşüyor."
Perry, ABD'nin rakipleri olan Rusya ve Çin'i göz önünde bulundurarak Suudi Arabistan'la müzakere masasına oturması gerektiğini ifade etti.
Michigan eyaleti senatörü Demokrat Gary Peters ise Perry'ye karşı çıktı ve Suudi Arabistan’a da nükleer standartlara uyması konusunda baskı yapılması gerektiğini hatırlattı. Peters, "Suudi Arabistan'ın uranyum zenginleştirmesine izin vermek korkunç bir emsal olacaktır." dedi.
Suudi Arabistan ile görüşmelerde bunu gündeme getireceğini vurgulayan Perry, "İnsanlara her zaman hatırlatıyorum, mevcut alternatifler iyi değil. Suudi Arabistan'a sivil nükleer projeler inşa etmek için Rusya veya Çin seçilirse orada herhangi bir denetim olmayacak." diye konuştu.
SUUDİ ARABİSTAN İRAN'I NÜKLEERLE TEHDİT ETMİŞTİ
AA'nın aktardığına göre; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'nin CBS televizyon kanalında yayınlanan "60 Dakika" programında, İran'ın nükleer bomba geliştirmesi durumunda ülkesinin de nükleer silah geliştireceğini söylemişti.
"Suudi Arabistan İran'a karşı koymak için nükleer silahlara ihtiyacı var mı?" sorusuna Prens Selman, "Suudi Arabistan herhangi bir nükleer bomba edinmek istemiyor. Şüphesiz ki eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de derhal kendi silahımızı geliştireceğiz." yanıtını vermişti.
Suudi Arabistan'ın kendi nükleer silahını geliştirebilmek için Washington'da lobi faaliyetleri içerisine girdiği ABD basınına yansımıştı.
ABD Merkezli haber sitesi Bloomberg, Suudi Arabistan'da başkanlığını Prens Selman'ın yaptığı "Halk Yatırım Fonu"nun Washington'da Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP'le lobi faaliyeti için bir aylığına yarım milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını bildirmişti.
ABD Enerji Bakanı Rick Perry ise Mart ayı başında Londra'ya gitmiş ve Suudi mevkidaşı Halid Bin Abdulaziz Al-Falih'le bir araya gelerek konuya ilişkin görüşmeler yapmıştı.
ABD basınına yansıyan haberlere göre, Trump yönetimi Suudi Arabistan'la nükleer anlaşma yapmaya hazırlanıyor ancak muhtemel bir anlaşmanın Kongre'den geçmesi gerekiyor. Kongre'nin ise Suudi Arabistan'a nükleer silah üretimi için izin verilmesine olumlu bakmadığı iddia ediliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen hafta konuya ilişkin açıklamalar yaparak, ABD'nin Suudi Arabistan'la nükleer bir anlaşmaya girmemesi konusunda uyarılarda bulunmuştu.
Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, hafta başından bu yana Washington'da resmi temaslarda bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.