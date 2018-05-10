Abdest, belirli organları yıkamak ve meshetmek demektir. Namaz kılmak için abdest almak farzdır. Peki abdest nasıl alınır? İşte sırasıyla abdest alınışı...

ABDEST NASIL ALINIR?

Kadınlar ve erkeklerin abdest alış şekilleri arasında bir fark yoktur

* Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

* Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

* Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

* Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir

* Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

* Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

* Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

* Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru biryer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

* Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

* Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, başparmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

* Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

* Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

* Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temiz lenir.

* Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-iŞehadet” okunur.

ABDESTİ BOZAN HALLER

* Büyük ve küçük abdest bozmak ve yellenmek,

* Vücudun bir yerinden kan ve irin çıkmak,

* Ağız dolusu kusmak,

* Ağızdaki kanamaların fazla olması,

* Uyumak,

* Bayılmak,

* Namaz kılarken yandaki işitecek kadar gülmek,

* Bir anlık çıldırmak, delirmek abdesti bozar,

* Sarhoş olmak,

* Eşlerin birbiri ile aşırı derecede oynaşması,

* Erkeklerin ve kadınların idrar kaçırmamak için önlerine koydukları pamuk fitilin dısarda kalan kısmı ıslanınca abdest bozulur,

* Teyemmümlü kimsenin suyu bulması abdesti bozar.