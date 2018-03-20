ABD’li Oscar ödüllü aktris Barbra Streisand (75), yaşamı boyunca hiç cinsel tacize uğramadığını söyledi. Streisand, son dönemde başta Hollywood olmak üzere sinema ve siyaset dünyasını etkileyen “Me Too” (Ben de) kampanyası ile başlarına gelen kötü tecrübeleri ifşa etmeye başlayan kadınlar arasında olmadığını belirtti. Bir talk şov programında “Hiç cinsel tacize uğradınız mı?” sorusuyla karşılaşan Streisand, “Asla. Belki de görünüşümden kaynaklanıyor. Küçük burnu olan o güzel kızlardan birisi değildim belki de bu yüzden” diye konuştu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Streisand, şaka yaptıktan sonra erkeklerden öte kariyeri boyunca medyanın istismarına daha çok maruz kaldığını belirtti.