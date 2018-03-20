ABD'nin Miami kentinde yaşayan antrenör Luis Badillo Jr. dünyanın en hızlı ayaklarına sahip insan olarak tanınıyor. Pek çok ünlü sporcuya da hız konusunda antrenörlük yapan Luis Badillo Jr., profesyonel zeminlerin yanı sıra toprakta, plajda hatta su altında çok hızlı adımlar atabiliyor.

Geçmişte sporla ilgilenmek gibi bir amacının olmadığını belirten Luis Badillo Jr., "Çocukken çok büyük bir ailede büyüdüm. Ailemde sporla uğraşan biri yoktu. Küçükken spordan çok video oyunlarıyla daha çok ilgiliydim. 17 veya 18 yaşlarında sokakta futbol ya da basketbol oynayarak spora başladım ancak amacım sadece arkadaşlarımla eğlenmekti. Rekabetçi bir yapıya sahip değildim." diyor.

Antrenmanlara ve fitness'e 19-20 yaşlarında iyi görünmek için başladığını belirten Badillo, spor yaptıkça kendisini daha iyi hissetmeye başladığını belirtiyor. Sonuç aldıkça motive olan, hızlandıkça daha da çalışmaya başlayan genç antrenör, aldığı övgüler sayesinde daha çok çalışmaya başladığını anlatıyor.

Geçtiğimiz yıl boyunca hafta sonları ve tatillerde olmak üzere her gün çalışan dünyanın en hızlı ayaklı adamı, bu çalışmaların onun için oldukça keyif verdiğinin de altını çiziyor.

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Etrafındaki insanların antrenman videolarını paylaşması konusunda ısrar etmesi üzerine sosyal medya hesabı açan Luis Badillo Jr., "İyi ki bu kararı aldım" diyor. Instagram'da 373 bin takipçiye ulaşan genç adam, sosyal medya hesabının kendisine pek çok kapı açtığını ifade ediyor.

on Feb 28, 2016 at 11:47am PST

Şimdilerde pek çok ünlü sporcunun kendisiyle çalışmak için aradığını, mesajlar attığını söyleyen dünyanın en hızlı ayaklı adamı, çalışma şeklini şu şekilde özetliyor:

"Ayak çalışmalarımın, spor salonundaki egzersizlerimin kısacası Instagram'da gördüğünüz her hareketin bir amacı var. Buradaki çalışmaların hepsi tüm spor dalları için yapılabilir. Antrenmanlarımda, ayaklarımı farklı yönlere doğru ilerletmeye çalışıyorum. Amacım mümkün olduğunca çabuk hedefime ulaşmak. Bir konumdan diğerine hızlanır, ardından yavaşlar ve tekrar hızlanırım. Hedefim bu. Bana göre, sizi rekabetten ayıracak olan şey de budur."