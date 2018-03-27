Suriye'deki Kürt sitelerinde yer alan habere göre; PKK/YPG terör örgütünün ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri tarafından Münbiç'te oluşturulan, 'sözde' askeri meclisin sözcülüğünü yapan Şervan Derviş, 2 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırıya uğradı.

DHA'nın aktardığına göre; ağır yaralanan terörist, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

ABD'Lİ GENERALİ KARŞILAMIŞTI

Terörist Şervan Derviş, 8 Şubat'ta Münbiç'i ziyaret eden terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı ABD'li Korgeneral Paul E. Funk'u karşılamış ve kendisine flama hediye etmişti.

Funk ve beraberindeki komutanlar Münbiç'teki ABD askerlerinin bulunduğu mevzileri ziyaret ederken terörist Derviş de onlara eşlik etmişti.

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