Rapçi Cardi B, “Kimse striptiz dansçılarına saygı duymuyor. Biri striptizci diye beyninin olmadığı anlamına gelmiyor. Striptizcilere saygı duyulmalı” dedi.

Geçtiğimiz günlerde, kendisinden bir yaş büyük rapçi Offset ile aşk yaşayan 25 yaşındaki Cardi B, hamile olduğuna dair ortaya çıkan iddialara esprili bir dille yanıt vermişti.

Ünlü rapçi, "Hamile değil, sadece biraz şişmanın" demişti.