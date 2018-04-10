Önümüzdeki günlerde Türkiye’yi yakından ilgilendiren iki önemli dava görülecek; ikisinin de baş aktörü ABD... Hakan Atilla davasında 7 Mayıs’ta karar açıklanacak. ABD vatandaşı Pastör Brunson’un yargılandığı davanın ilk duruşması ise 16 Nisan’da görülecek. ‘Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği’ iddiasıyla İzmir’de tutuklu bulunan ABD vatandaşı Pastör Andrew Craig Brunson, hakim karşısına çıkacak. ABD’nin Papaz Brunson’a olan yakın ilgisi devam ediyor. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan serbest bırakılmasını istediği Brunson için 37 Senatör ve 78 Kongre üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmış, serbest bırakılıp sınır dışı edilmesini istemişti. Papaz Brunson’un yargılandığı davanın ilk duruşması yaklaşırken yeni bir gelişme yaşandı.

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre ABD Kongresi üyesi senatörler, 16 Nisan’daki duruşmayı izlemek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Duruşmayı izlemek isteyen senatörlerden biri Brunson’un sınıf arkadaşı. İzin çıkarsa ABD’li senatörler duruşmayı izleyebilecekler.

ATİLLA DAVASI’NDA KARAR

Türkiye’nin yakından takip ettiği diğer dava da ABD’de görülüyor. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Hakan Atilla ve Reza Zarrab’ın alacağı cezayı açıklayacak. Ancak dün, 11 Nisan olan duruşma tarihi 7 Mayıs olarak değiştirildi. Bu iki davaya ilişkin yaşanacak gelişmeler Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri açısından oldukça kritik. Gelişmeler Ankara’da yakından izleniyor.

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