Euro, bölgesinin üçüncü büyük ekonomisi İtalya’daki siyasi krize nedeniyle sarsılır, yatırımcılar yenilenecek seçimin Euro için referandum olacağından endişelenirken ABD’li yatırımcı George Soros’tan dünyanın Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde yeni bir finansal krize doğru ilerliyor olabileceği açıklaması geldi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Fransa’nın başkenti Paris’te düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nde konuşan Soros “Avrupa Birliği, varoluşsal bir krizde. Ters gidebilecek her şey, ters gitmiş durumda” değerlendirmesinde bulundu. “İran ile olan nükleer anlaşmaya son verilmesiyle ve Transatlantik Birliği’nin yıkımıyla karşı karşıyayız” diyen Soros, bunun Avrupa ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki yaratması ve diğer bozulmalara yol açmasının kaçınılmaz olduğunu savundu.
1 HAZİRAN’DA SÜRE DOLUYOR
ABD Başkanı Donald Trump, martta ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanma kararı almış, AB Kanada ve Meksika’ya 1 Haziran’a kadar muafiyet tanımıştı. Süre bitmek üzere ancak ABD ile AB henüz kayda değer ilerme sağlayamadı. Trump’ın nükleer anlaşmanın iptaliyle İran’a uygulayacağı ambargonun ağustosta başlayacak olması da AB’yi tedirgin ediyor. Soros’un da konuşmasında değindiği gibi İran’a ambargoların en çok Almanya’yı olumsuz etkileyeceği hesaplanıyor. 17 Mayıs’ta Bulgaristan’da buluşan İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İran nükleer anlaşmasını sürdürmeye karar vermişti. Ancak şirketler ABD’nin uygulayabileceği ikincil yaptırımlardan çekiniyor.
87 yaşındaki George Soros birçok ülkede siyasi krizi tetiklemekle suçlanıyor.
‘KENDİNİ YENİLEMELİ’
AB’nin üç büyük sorunu olduğunu kaydeden Soros bunları, mülteci krizi, Brexit sürecinin etkileri ve kurtarma politikaları olarak sıraladı. İngiltere’nin AB’den ayrılmasını engellemek için yürütülen bir kampanyaya 400 bin sterlin bağışta bulunan Soros, AB’nin kendini İngiltere’nin dönmek isteyeceği şekilde yeniden inşa etmesi gerektiğini savundu.
EURO 11 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Soros, “Doların gücü, gelişen piyasa para birimlerindeki yükselişi halihazırda kesmekte” dedi. Avrupa’da yükselen politik risklerle Euro/ dolar paritesi, 1.15 ile 11 ayın en düşük seviyesine indi. İtalya’da sonbaharda seçimlere gidilmesi beklenirken, kısa vadeli İtalyan tahvil getirileri 150 baz puanla 26 yılın en sert çıkışını gördü. Avrupa borsalarında yüzde 2’yi aşan düşüşler yaşandı.
YUNANİSTAN ENDİŞELİ
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, “İtalya’daki sorunların bizim için de finansal problemler yaratmasından endişeliyiz” dedi.
İSPANYA’DA GÜVEN OYLAMASI YAPILACAK
İspanya Parlamentosu, merkez sağdaki Halk Partisi’nin bazı üyelerinin yolsuzluk davasında ceza alması sonucu hakkında gensoru önergesi verilen Başbakan Mariano Rajoy için cuma günü güven oylamasına gidecek.
AB HAZIRLIKLARI HIZLANDIRDI
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD’nin İran ve yaptırımları ve Avrupalı şirketlere olası ek vergilerine karşı hazırladıkları paketin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.
SEÇİME KADAR COTTARELLI
İtalya Cumhurbaşkanı geçici hükümete başkanlık etmesi için IMF’nin eski Türkiye Masası şefi Carlo Cottarelli’yi görevlendirdi. Cottarelli tarafsız hükümetle ülkeyi sonbaharda seçime taşıyacak.
‘EURO İÇİN SAVAŞIN İLK KURŞUNU OLABİLİR’
Reuters’in analizine göre İtalya’da Euro karşıtı hükümet ihtimali kalkınca Euro da kıl payı ile kurtuldu. Ancak bu Avrupa’nın tek para birimi için başlayacak savaşın ilk kurşunu olabilir. Yeni seçimde İtalyanlar AB ve Euro’ya karşı oy kullanırlarsa, Brexit kararından bu yana AB en büyük sarsıntıyı yaşayacak ve Euro’nun geleceği tartışmaya açılacak.
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