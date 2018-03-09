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İlk ismi Xavier konulan bebeğe, ikinci isim olarak da Ata adı verildi. ABD Hava Kuvvetleri’nde yer hizmetleri personeli olduğu öğrenilen Freeman ve bebeği, gerekli işlemler için daha sonra ABD’nin İstanbul Konsolosluğu’na götürüldü.