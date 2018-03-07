ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini açıklamasıyla başlayan tartışmalar ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında gerginliğe neden oldu. Başkan Trump’ın duyurduğu ek vergilere yönelik geri adım atmayacağını gören AB karşı saldırıya geçti. Gelen bilgilere göre AB, ABD’den demir çelik, giyim, tekstil, sanayi ürünleri ve tarım ürünleri başta olmak üzere toplam 3.5 milyar dolar değerinde ithal ürüne ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamalarda ABD’nin öncelikle sembol ürünlerine yüzde 25’e varan vergi getirileceğine işaret edilerek bunların arasında ABD’nin ünlü motosiklet üreticisi Harley Davidson, jean üreticisi Levi Strauss ve alkollü içeceği Bourbon’un bulunacağı duyuruldu.
ABD’Lİ YILDIZ SİYASETÇİLER BASKI ALTINA GİRECEK
Bu ürünlerin öncelikli olarak seçilmesi rastlantı değil. Bu şirketlerin genel merkezleri veya en büyük fabrikaları ABD siyasetinin önde gelen politikacılarının liderliğindeki eyaletlerde bulunuyor. Buna göre Harley Davidson Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Ryan, Bourbon Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Levi Strauss jean üreticisi ise Senato azınlık lideri Nancy Pelosi’nin temsil ettiği eyaletlerde yer alıyor. AB bu siyasiler üzerinde baskı kurarak ABD’nin ek vergi konusunda daha hızlı geri adım atmasını ümit ediyor.
ABD Ticaret Bakanlığı’nın rakamlarına göre ABD, AB ülkelerinden yılda 6.5 milyar dolar değerinde çelik ithal ediyor. ABD’nin aynı ülkelerden ithal ettiği alüminyum için ise yılda toplam 1.3 milyar dolar ödediği belirtiliyor. Tarafların karşılıklı olarak ek vergi kapsamına alınacak ürün gamını genişletip genişletmeyeceği bilinmiyor. Ancak restleşmenin karşılıklı olarak devam etmesi halinde iki tarafın da masadan kazanan olarak ayrılma ihtimali ortadan kalkıyor. Trump’ın ek vergi alma planının hayata geçmesi halinde ise öncelikle ABD’li General Motors ve Ford Motor’un 1’er milyar dolar kayba uğrayacağı belirtiliyor.
HARLEY VE LEVI’S’E DARBE
Avrupa Birliği, ek vergi çekişmesinde ABD’yi sembol ürünleriyle hedef alacak. Bunların başında ABD’nin ünlü motosiklet markası Harley Davidson bulunuyor. AB’liler istihdam üzerinden ABD’li siyasetçileri baskı altına almayı planlıyor.
AB, SANAYİ ÜRÜNÜ İLE YANIT VERECEK
Avrupa Birliği’nin ABD’den ithal ettiği ürünlere yönelik yürürlüğe koymayı planladığı ürünlerin başında demir ve çeliğin yanı sıra büyük oranda sanayi ürünleri de bulunuyor. Toplam 951 milyon Euro’ya denk gelen bu grubu 854 milyon Euro ile demir ve çelik ürünleri takip ediyor. Restleşmenin sürmesi halinde çerçevenin genişleyebileceği belirtiliyor.
IMF: ABD’NİN ATTIĞI ADIM KENDİSİNE ZARAR VERECEK
Uluslararası Para Fonu (IMF) ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergileri getirme planının ABD’ye ve ticari ortaklarına ekonomik zarar vermesinin muhtemel olduğunu ifade etti ve ülkeleri ticari anlaşmazlıklarını misilleme tedbirlerine başvurmadan çözmeleri konusunda uyardı. IMF yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ithalat sınırlamaları büyük olasılıkla sadece ABD dışında değil, imalat ve inşaat sektörleri dahil olmak üzere ABD ekonomisinin kendisinde de hasara yol açacak” dedi.
‘KÖTÜ ÖRNEK OLURSUNUZ’
ABD’nin çelik ve alüminyuma getireceği gümrük tarifelerinin yol açacağı ekonomik hasarlara ilişkin detay veren IMF, “ABD’nin ortaya koyduğu tedbirler, diğer ülkelerin de ulusal güvenliği gerekçe gösterip geniş tabanlı ithalat sınırlamalarına gitmelerine neden olabilir. Bundan endişe ediyoruz” dedi.
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