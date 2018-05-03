Las Vegas polisi, ABD tarihinin en kanlı saldırısı olarak tarihe geçen ve 58 kişinin hayatını kaybettiği saldırının polise ait güvenlik kameralarının görüntülerini paylaştı.

K-9 polisi Çavuş Bitsko ve David Newton'ın kamaralarından yayınlanan görüntülerde polisin, saldırgan Stephen Paddock'ın odasına girme hazırlıkları ve girişleri gösteriliyor. Arka planda polis telsiz seslerinin duyulduğu görüntülerde polis, odanın bulunduğu kata çıkan merdivenlerde hazırlık yaparken gösteriliyor. Görüntülerde gösterilmemesine rağmen muhtemelen saldırgan Paddock’un bulunduğu odanın kapısından gelen patlama sesi duyuluyor ve polis odaya giriyor. Girişten sonra bir grup polis memurunun odayı taradığı ve Paddock'u ölü buldukları da görüntülerde yer alıyor.

1 Ekim 2017'de gerçekleşen saldırının ardından medya polislere ait görüntüleri talep etmiş ancak polis departmanı bu istekleri reddetmişti. Bu durum art arda birçok davanın açılmasına sebep olmuş en son Nevada Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz cuma günü polisin kayıtları yayınlaması konusunda karar almıştı.

1 Ekim 2017 tarihinde Stephen Paddock, Mandalay Bay Oteli'nin 32'inci katında yer alan odasından aşağıda bir konseri dinlemeye gelen kalabalığa ateş açmış, 36 kadın, 22 erkek olmak üzere 58 kişiyi öldürmüş ve 851 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Olay Amerika'da yaşanan en kanlı silahlı saldırı olarak tarihe geçmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER