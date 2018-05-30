Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nı aktardığına göre, ABD’de 16 Mayıs'ta karara bağlanan davada Halkbank'a önemli miktarda para cezası verildiğine dair yapılan haber ve yorumlara yönelik başlatılan soruşturmada bir şüpheli tutuklandı.

İHA'nın aktardığına göre; başlatılan soruşturma kapsamında İYİ Parti YİK üyesi 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “itibarın zedelenmesi” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi K.M. 29 Mayıs’ta gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli K.M., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli K.M., mahkeme sorgusunun ardından tutuklanarak Üsküdar Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Halk Bankası'nın avukatları tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat edilerek, Halk Bankası AŞ'nin 16 Mayıs'ta ABD'de karara bağlanan davada taraf olmadığı, mahkeme tarafından banka hakkında alınmış herhangi bir idari veya mali karar da bulunmadığı aktarılmıştı.

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