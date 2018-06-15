Abdül Batur: Asıl bayram 24 Haziran'da

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi Meclis salonunda Belediye personeliyle bayramlaştı.

HT Egeli'de yer alan habere göre Batur “Hep beraber bayramı kutlayacağız aslında ama bizim için asıl bayram 24 Haziran’da olacak. Karanlığın sona ermesi, demokrasinin yeniden tesisi için geleceğimiz için hep birlikte olacağız, birlik olacağız. Bu seçimi biz kazanacağız başka bir alternatifi yok bunun. Yorulmadan, dinlenmeden ve hiç durmadan çalışacağız ve 24 Haziran bizim bayramımız olacak. Sandıklarımıza, oylarımıza sahip çıkacağız. 8 Temmuz’a kadar yorulmadan çalışacağız. 8 Temmuz günü Narlıdere’yi baştan aşağıya ışıl ışıl bir bayram yeri haline getireceğiz. 8 Temmuz bizim, hepimizin bayramız olacak” dedi.

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