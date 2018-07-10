Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi açıklandı. 19 Temmuz 2017 yapılan Bakanlar Kurulu değişikliği ile Adalet Bakanı görevine Abdulhamit Gül getirilmişti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Adalet Bakanı olarak görev yapan Abdulhamit Gül, yeniden Adalet Bakanlığı'na getirildi. Peki, Abdulhamit Gül kimdir, kaç yaşında, nereli?

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1977 yılında Gaziantep-Nizip’te doğdu. Lise öğrenimini 1995’te Nizip İmam Hatip Lisesinde, lisans öğrenimini ise 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Refah ve Fazilet Partilerinde Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversiteler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2001-2003 yılları arasında Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı, 2003-2010 yılları arasında Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

1 Kasım 2010 - 22 Eylül 2012 tarihleri arasında Has Parti Ankara İl Başkanlığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

19 Temmuz 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nda yapılan değişiklikleri açıkladı. Buna göre Abülhamit Gül, Adalet Bakanı görevine getirildi.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.