Gerek Bordo-Mavili camianın gerekse Türk futbolunun çok şey beklediği Abdülkadir Ömür, bu sezonki toplam gol sayısını da 2’ye yükseltti. 4 de asisti bulunan 18’lik yetenek, maç sonunda “Kazandığımız için mutluyuz. Herkes ayağa kalkmak için çalıştı. Her şeyin bu maça bağlı olduğunu konuştuk. Gereken mücadeleyi verdik ve kazandık. Trabzonspor formasını bu yaşta giymek ve 90 dakika sahada kalmak kesinlikle çok önemli. Ben taraftarlıktan geldim. Fiziğim çok tartışılıyor ama Allah vergisi. İnşallah sağ ayağım daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

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