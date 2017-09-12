Abdülkadir Ömür ''Daha yolun başındayım''

Trabzon’un Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği’ni sahasında 3-1 yendiği maçta ikinci devre oyuna girip Olcay’ın golünde müthiş bir asist yapan Abdülkadir Ömür, performansının üstüne çıkmak istediğini söyledi.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Bordo-Mavililer’in altyapısından yetiştiğini hatırlatan 18 yaşındaki futbolcu, “Ersun Yanal hocam geldiği günden beri adeta benim üzerime titriyor. Bana hep ‘Sen büyük oyuncu olacaksın ama zamanı var’ diyordu. Şimdi zamanı geldiğini düşündü ve beni G.Birliği maçında oyuna aldı, ben de gereğini yaptım. Fakat bu yeterli değil. Daha yolun başındayım. Ben yeteneklerimin farkındayım. Büyük oyuncu olmayı çok istiyorum ama her şey zamanla” dedi.

''YUSUF PARLADI, SIRA BENDE''

Fırtına’nın bir diğer genç yıldızı Yusuf Yazıcı’nın büyük futbolcu olduğunu belirten Abdülkadir Ömür, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yusuf dünya çapında bir isim olma yolunda büyük mesafeler kat etti. Şimdi sıra bana geldi. İlerleyen dönemlerde şans verilirse müthiş bir ikili olacağımızı düşünüyorum. Tıpki Fatih Tekke-Gökdeniz Karadeniz gibi. Bana ‘Messi’ yakıştırması yapıyorlar. Messi olmak kolay değil. Çok çalışmam gerektiğini biliyorum.”

Abdülkadir Ömür - Trabzonspor

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