Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Daha önce Premier Lig ekibi Leicester’ın 20 milyon Pound’luk teklif sunduğu 19 yaşındaki yıldız için başka kulüplerin de devrede olduğu bildirildi.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Bordo-Mavili futbolcunun kendileri için çok önemli olduğunu ve atılacak adımlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. “Böyle bir rakam Türkiye’de henüz görülmedi, duyulmadı” diyen Hacısalihoğlu, “Bu sadece yönetim kurulunun alacağı bir karar değildir. Teklif resmileşirse, bu divan üyelerimizle de paylaşıp istişare edilmesi gereken bir durumdur. Biz Abdülkadir Ömür’ü Trabzonspor’un geleceği olarak görüyoruz. Ondan çok şeyler bekliyoruz” diye konuştu.





REKOR CENK TOSUN'DA



Abdülkadir Ömür için gelen son bonservis teklifinin 25 milyon Pound civarında olduğu öne sürülürken, Türkiye’den yurt dışına en yüksek bedelle satılan futbolcu unvanı, milli yıldız Cenk Tosun’da bulunuyor. 27 yaşındaki golcü, geçen sezonun devre arasında Premier Lig takımlarından Everton’a 22.5 milyon Pound’a transfer olmuştu.