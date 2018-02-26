Trabzonspor'un Alanya ile oynadığı maçta yıldızlaşan ve attığı golle galibiyeti getiren Abdülkadir Ömür, idolünün Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi olduğunu söyledi. UEFA’nın yaklaşık iki yıl önce “Türk Messi” diye tanıttığı, ünlü İngiliz gazetesi Guardian’ın ‘en iyi 60 yetenek arasında gösterdiği’ Abdülkadir Ömür, “Messi’ye benzetilmek büyük onur. Onun tüm maçlarını izliyorum, kaçırdığım maçlarını da sonradan takip ediyorum. Kolay değil ama çalışıp onun gibi olmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Oynadığı 20 maçta 2 gol, 4 asistlik performans gösteren 19 yaşındaki genç yetenek, Yusuf Yazıcı ve kendisi için altyapıdan çıkan oyuncular olarak Bordo-Mavili forma altında oynamanın gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.

FIRTINA YERLİLERLE ESİYOR

Karadeniz ekibinde, geride kalan 23 haftada atılan 38 golün 27’si yerlilerden geldi. Fırtına’nın en skorer ismi 18 golle Burak Yılmaz olurken, Kral’ın ardından Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı 3’er, Abdülkadir Ömür 2, Okay Yokuşlu da 1 gol kaydetti. Yabancılardan Hugo Rodallega 4, N’Doye 3, Kucka 2, Bero ve Onazi de 1’er olmak olmak üzere 11 gole imza attı.