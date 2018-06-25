Trabzonspor'un ‘Messi’ lakaplı yıldızı Abdülkadir Ömür, şimdilik ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre genç yıldız, “Evet, çılgın teklifler geliyor ancak ben henüz yolun başındayım. Büyüklerim bana bir yıl daha Trabzonspor’da görev yapmam gerektiğini söylediler. Bana göre de böyle olmalı. Çünkü Avrupa’da oynamak için tam olarak hazır olmam gerekiyor. Saygı duyuyorum, bir şeyler biliyorlar ki bunu bana söylüyorlar. Ben de onları dinleyeceğim. Avrupa işi seneye kalsın” diye konuştu.

Büyüklerinin kendisini doğru yönlendirdiğine adı gibi emin olduğunu da belirten Abdülkadir Ömür, “Bu süreçte, kendimi daha iyi geliştireceğim. Milli Takım’ın ve Trabzonspor’un değişmezi olacağım. Umarım her şey benim adıma ve kulübüm adına iyi olur” dedi.

SIGURDSSON AN MESELESİ!

Trabzon'a getirilen Fransız stoper Damien Da Silva ile anlaşamayan ve bunun üzerine İzlanda Milli Takımı’nın stoperi Ragnar Sigurdsson’u listesine alan Bordo-Mavililer’de sıcak saatler yaşanıyor. 32 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme istemesine karşın 1+1 yıllık teklif yapan yönetim beklemeye geçti. Transferin birkaç gün içinde bitmesinin beklendiği ve oyuncunun Slovenya kampına dahil olacağı kaydedildi.