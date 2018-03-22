Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yürütülen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlarda, 5 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 12 gündür süren operasyonlarda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 55'e ulaştı.

Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulunan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Yüksekova 3’ncü Piyade Tümenine bağlı birlikler'in 11 Mart’ta sessiz sedasız bir sınır ötesi operasyon başlatıldığını söyledi.

Güvenlik Uzmanı Ağar yaptığı açıklamada, "Biz Afrin ZDH’a odaklanmışken, Yüksekova 3’ncü Piyade Tümenine bağlı birlikler, 11 Mart’tan itibaren sessiz sedasız bir sınır ötesi operasyon başlattılar. Alan-zamanlama-planlama-uygulama ve etki gibi nedenlerle büyük bir önem taşıyan bu harekatta, ‘bu sabah 9.45’te hava akınıyla etkisiz hale getirilen 9 teröristle birlikte’ şu ana kadar 50 ‘dağ kadrosu’ terörist imha edilmiş durumda." dedi.

"KARARLILIK OPERASYONLARI"

Ağar sözlerini şöyle sürdürdü:

"YPG/PKK’nın etki, moral, propaganda açısından en kıymetli teröristlerinin hedef alındığı-imha edildiği ve ‘GİRİLEMEZ’ dediği yerlere girildiği bu sınır ötesi harekât: ‘Sözde’ bahar atılımı yapacağını, Afrin’in intikamını Şemdinli’de alacağını iddia ettiği bir güncede YPG/PKK’ya TOKAT GİBİ BİR CEVAP oldu. Şemdinli 34. Hd. Tug ve Dağ Komando Tugayının unsurları, kuş uçumu 15 km içeri girmiş, şu an Hakurk’un kalbi sayılan Armuş Kampı başta olmak üzere, bölgeyi hallaç pamuğu gibi atmış durumdalar.

Hatta Kani Rash bölgesinde PKK’nın ‘sözde’ iradesini temsil eden MAHKEMEYE de girilmiş durumda.

Ve artık o mahkeme yok!Bu sınır ötesi harekatın teknik adı: “Önleyici Müdahale Konsepti” çerçevesinde icra edilen 'KARARLILIK OPERASYONLARI'".

Ağar sözlerine şöyle devam etti:

Peki buradaki operasyonlar nasıl bir etki üretecek?

"1- PKK terör örgütünün yıllardır süren varlığı burada artık bitmek üzere.

2- Kaçakçılıktan elde ettikleri kazanç, rant ve aldıkları haraçlar da bitti.

3- Kanirash’taki sözde mahkemeleri vasıtasıyla vatandaşlar üzerinde ürettiği etki de bitti.

4- Ayrıca Hakurk yavaş yavaş Kandil yolunu da açar gibi gözüküyor. Kandil’le ilgili İran ve Irak merkezi hükümetiyle işbirliği, burada çok önem kazanmış durumda. Artık PKK’yı bu dağlardan tamamen def etmek için bir fırsat var.

5- TSK’nın sınır güvenliğini sağlamak için, artık sınır ötesine konuşlanacağı, Irak merkezi hükümeti; “ARTIK BEN GELİP KARAKOL AÇACAĞIM” deyinceye kadar EN AZ 5 Km derinlikte KALICI OLARAK VARLIĞINI DEVAM ETTİRECEĞİ görülüyor.

6- Benzer bir durum da Avaşin-Basyan Hattı için de geçerli. O bölgede de artık TSK sınırı 5 km öteden tutuyor.

7- Hatta büyük çatışmalarla ele geçen Zer T.’den sonra ZAP bölgesi de 5 km. içeriden tutuluyor.

Özetle denilebilir ki artık Hakkari bölgesi % 95 güvenli halde. Dünya güzeli Cilo-Buzul Dağı-İkiyakalar-İkiKaralar-3500 metredeki Göller Bölgesi, kısaca olağanüstü bir tarih-iklim-doğa ve topoğrafya alanı, artık insanımızın oralara gelebileceği güzel günleri bekliyor.

Uzaktan sağlanmaya çalışılan güvenlik, ülke bölge ve insanlık için barış, kardeşlik, refah ve zenginlik demek.En kısa zamanda gerçekleşmesi ümidiyle."

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