TSK'nın Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın yapılanmasına yönelik operasyonları devam ediyor. Bölgedeki terör unsurları hava ve kara operasyonları ile etkisiz hale getiriliyor.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Mehmetçiğin, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesindeki operasyonuna ilişkin çarpıcı görüntüler paylaştı.

"HAKURK, 2500 METRE..."

Abdullah Ağar paylaşımında, Irak kuzeyi, Hakurk, 2500 metreler. Karlı dağların arasında, kar soğuğu sulardan geçiyorlar.Üstüne ayaz. Olsun! Elleri, ayakları, dizleri, belleri, bedenleri ıslansın. Postalları, donları hatta. Ama silahları ıslanmasın. Mermileri, bombaları da. Çünkü onlar var etmek için lazım." ifadelerini kullandı.

— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) March 22, 2018

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