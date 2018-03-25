Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda tüm bölgeler kontrol altına alındı. Afrin'de TSK ve ÖSO güçlerinin arama tarama faaliyetleri ise devam ediyor.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Afrin'den çok çarpıcı görüntüler paylaştı. Teröristlerin kazdıkları devasa çukurlar görüntülere yansıyor. Görüntülerde çukurun sonunun bir mağaraya çıktığı gözleniyor.

Ağar, paylaşımında, "Pes diyeceyim, yetmeyecek. Pes ötesi bir şey bu! Afrin kırsalından." ifadelerini kullandı.

— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) March 25, 2018

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