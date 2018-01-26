TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın 7. gününe girildi. TSK uçakları havadan hedefleri bombalıyor, komandolar ise karadan ilerleyişini sürdürüyor.
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Afrin'de terör örgütünün işgal kulelerine ilişkin çarpıcı detayları sosyal medya hesabından yazdı. Ağar, Amerika'nın icat ettiği tahkimatın terör örgütü tarafından Afrin'de kullanıldığına dikkat çekerek şunları yazdı:
Tahkimatın olduğu örnek bir alan: Yükseltinin doğu yüzüne bakan tarafta beton bloklardan yapılan kuleler ve irtibat hendekleri var. Doğu yöndeki bu kuleler daire şeklinde-lego gibi üst-üste geçirilerek yapılmış. Bu modüler yapı, kulelerin çok kısa sürede inşa edilmelerini sağlıyor.
"İLK İŞGAL ZAMANINDA IRAK'TA GÖRÜLDÜ"
İlk işgal zamanında Irak’ta görüldü. “Bu kulelerin bilinen adı: İşgal kuleleri!” Amerikalılar icat etti, şimdi Afrin’de PKK da kullanıyor. Kulelerde önceden hazırlanan mazgallar var ve bu mazgallardan tanksavarlar dahil her türlü silah ateşlenebiliyor. Kulelerin içine yine önceden hazırlanan merdivenleri vinçle tepeden koymuşlar. Toprak tabana yaklaşık 1,5-2 metrelik bir lego yerleştirip yanlardan toprakla beslemişler ve üzerine yine 1 veya 2 parça koyarak inşa etmişler. Tüm parçalar önceden imal edildiği için kulelerin vinçle kurulmaları yaklaşık 2-3 saat.
BÖLGEDEKİ HENDEKLER
Bu bölgede doğudan batıya uzanan hendekler topraktan kazılmış. Kuleler ve mevziiler arası 600-700 metrelik beton hendekler var. Hendek betonları yine U profil. Önceden imal. Bu hendeklerin içinde motorsikle yada mobiletle gidilebiliyor. Türk Askeri geçen Mayıs’tan beri bu tahkimatı Obüs ve ÇNRA’larla vurmuş. Bir kısmı zarar görmüş, bir kısmı ayakta kalmış. Modüler olduğu için, yıpranan bölümleri değiştirme olanakları var.
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