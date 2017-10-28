Abdullah Avcı: "10. haftada 2 puan ortalaması bence iyi"

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı.
Rakiplerinin ilk yarım saatten sonra oyuna girdiğinin altını çizen Avcı, "Yaptığımız pozisyon hatasından yediğimiz bir gol var. Daha kaliteli ortalar yapmamız gerekiyordu, biraz ağır davrandık. 6 faul yaptık, bu çok düşük bir rakam. Beklerimiz geçen haftaki gibi etkiliydi. Geçen hafta son dakikada yedik ve berabere kaldık, bu hafta son dakikada attık ve kazandık. Ligin 10. haftası 2 puan ortalaması bence iyi. Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımızı tebrik ediyoruz." diye konuştu.
Avcı, ilk yarım saatte oyunun hakimi olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Geçen haftaki boşlukları bulamayacağımızı biliyorduk. Akhisar, sırtı kaleye en yakın duran, bir geçiş takımı. Kenardan fazla orta yapan ve şut atan bir rakibimiz vardı. İlk yarım saat için oyun istediğimiz gibi başladı. Mossoro burada kilit oyuncuydu. İki ve üçü bulup oyunu kopartabilirdik ama 30. dakikadan sonra Mahmut ve Emre'nin sağlık durumlarıyla ilgili iyi bildirimler alamadık."
AKHİSAR CEPHESİ
Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.
Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Oyunun gidişatına göre beraberlik iki takım için de daha doğru olacaktı. Rakibimizin iyi oyuncuları, iyi bir hücum hattı var. Kulübesi de güçlü, onlar da etki etti, şanssız bir gol yedik ve maçı kaybettik. Fırat Aydınus'un da yanlış faullerle bize baskısı oldu." dedi.
Deplasmanda oynadıkları maçta erken yedikleri golün oyun planlarını değiştirdiğini belirten Buruk, "0-0'ın bize her zaman avantaj olacağını düşünüyorduk. Rakibe ön alanda baskı yaparak pozisyon bulacağımızı düşündük ama çok erken gol yedik. Daha fazla risk aldık. İkinci yarı oyuna daha hakimdik, gol pozisyonlarına girdik, rakibimize fazla pozisyon vermedik. Golü de bulduk, golden sonra da pozisyonlar geldi. Rakibimizin hamleleri oldu. Hücum anlamında yapılan hamlelerle baskı kurmaya çalıştılar ama son dakika şanssız bir gol yedik." ifadelerini kullandı.
Okan Buruk, Video Yardımcı Hakem sistemi (VAR) hakkında ise şunları kaydetti:
"VAR'ın önemli pozisyonlarda faydası olacak ama hakemlerin kaderine yine kalacaksınız. Son bölümde kesilen ataklarımız oldu. Üstüne bir de Caner sarı kart gördü. Çok net herkes görüyor ama hakem istediği gibi karar veriyor. Bir şey demiyorum. Fırat hoca, Türkiye'nin önemli hakemlerinden biri ama çok fazla konuşmak istemiyorum. Bugün golümüzde çok net bir pozisyon oldu, yan hakem durdu, orta hakem golü verdi. Bu pozisyonlarda VAR işe yarayacaktır. Hiç kimsenin hakkı birbirine geçmeden kararlar verilsin. Ben de bunu destekleyenlerden biriyim. Futbolda bu tür pozisyonlar oluyor, karanlık pozisyonlar oluyor, bunların aydınlatılması için VAR etkili olacaktır."
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