Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, CNN Türk'te katıldığı programda Arda Turan ile ilgili konuştu.

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı şu ifadeleri kullandı:

"Arda Turan transferi umarım olacak. Olursa çok seviniriz. Transferin olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde. Bugün olumlu veya olumsuz bir haber çıkar. Ama ben olumlu olacağı yönünde düşünüyorum. Olumlu olma ihtimali yüksek diyebiliriz. Arda sevimli, esprili, sürekli kendini geliştiren önemli bir çocuk. Arda Turan ile sürekli iletişim halindeyiz. Hep öyleydik. Atletico Madrid'e giderken de öyleydi. Burada aile ortamı var. Buranın duyguları var. Emre ağabeyi var. Orhan ağabeyi var. Bu değerler var. Sonuçta ülkesi de. Nerede değer göreceğine bakıyor."

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