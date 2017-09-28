Abdullah Avcı: Bu seviyede kolay rakip yok

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın akşam deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Brezilyalı oyuncu Mossoro, basın toplantısı düzenledi.

Dünkü galibiyetin ardından Beşiktaş'ı kutlayarak basın toplantısına başlayan Avcı, "Konyaspor'a da başarılar diliyoruz. Braga bu ligi devamlı oynayan bir takım. 2010-11'de final oynamış. Konyaspor ve Fenerbahçe ile eşleşmiş bir takım. Bu ligin deneyimine sahip bir takımla mücadele edeceğiz. Kazandıkları Hoffenheim maçını canlı izlettik, analizlerini yaptık. Maçları enine ve boyuna dar mesafede, kompakt oynayan bir takım. 3 senedir adım adım ilerledik Avrupa'da. İlk maçta berabere kaldık. Bu seviye çok farklı. Deneyimli oyuncularımız var. İyi analiz yaptık. Bu seviyede kolay rakip yok. Bu grupta bir adım atabilmek için, kazanmak için her şeyi deneyeceğiz. Ligi kapattık burayı açtık bugün itibari ile. Umarım karşılığını alarak döneriz" diye konuştu.



"BİZ DE DENEYİMLİ BİR TAKIMIZ"

Avcı, Braga'nın 1. torbadan geldiğini belirterek, "Sıralamada favori olarak gözüküyor. Son dönemlerde Avrupa deneyime sahip bir takım. 13 tane Brezilyalı'nın bulunduğu 25 yaş ortalamasına sahip bir takım. Biz de deneyimli bir takımız. Doğru odaklandığımız zaman bu seviyedeki maçları iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maç ortada bence, 0-0 başlıyor. Adebayor çok önemli bir oyuncu. Sakatlığı var umarım hafta sonuna yetişir. Mevcut oyuncular da sistem içindedir ve sistemin bir parçasıdır. Sorumlulukları vardır. Yarın ne yapacakları önemli. Adebayor önemli bir oyuncu, diğerleri de aynı şekilde. Mevlüt Erdinç uluslararası tecrübesi olan bir isim. Mehmet Batdal da o şekilde. Maç 11'e 11 ve 0-0 başlıyor" ifadelerini kullandı.



"KÖTÜ ÇIKARSA BENDEN, İYİ ÇIKARSA MOSSORO'DAN"

Daha önce Braga'da forma giyen Mossoro'dan da bilgiler aldıklarını söyleyen başarılı teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mossoro burada önemli hizmetler vermiş bir oyuncu. Rakibimizi iyi analiz ettik, Mossoro'dan da bilgiler alıyoruz. Bilgileri almanın dışında önemli olan bunları sahada uygulayabilmek. Kötü çıkarsa benden, iyi çıkarsa Mossoro'dan."



MOSSORO: AMACIMIZ KAZANMAK

Daha önce Braga'nın formasını giyen Brezilyalı futbolcu Mossoro ise, "Braga benim için özel bir yer, daha önce oynadığım bir yer. Burada beni tanıyanlar insanlar tarafından bana saygı gösterildi. Bundan dolayı mutlu oldum. Braga Avrupa'da bu sezon 3 maçını da kazandı. İçeride ve dışarıda çok kuvvetli bir rakip. Benim oynadığım dönemde çok farklı takım vardı ama Braga'nın oyun anlayışı değişmedi. Bizim için zor bir rakip. Ancak amacımız kazanmak" açıklamalarında bulundu.