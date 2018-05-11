Haftaya 66 puanla averaj farkıyla üçüncü sırada giren Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında Antalyaspor'a konuk oldu. İstanbul temsilcisi, ilk yarıda ve ikinci yarıda birer gol bularak maçı 2-0 kazandı ve puanını 69'a yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Başakşehir'in tek maçı kaldığına vurgu yapan Avcı, "Benim 1, rakibin 2 maçı var. Şu anda 69, 69 puanlar... Rakibin 2 maçı var, bizim 1 maçımız kaldı. Sonuna kadar hesaplamalar sürecek. Ben rakibi tedirgin ettiğini düşünüyorum. Aynı durumda ben de olsam, beni de tedirgin eder. Bugün lig bitse, Başakşehir şampiyon oluyor." ifadelerini kullandı.

Sezonun çekişmeli geçtiğine de değinen Avcı, sözlerini "Geneline baktığında harika bir 4 sezon yaşıyor. Tamamen oyunla ilgilenen, oyunun içinde kalmaya çalışan bir takımız. Geçen hafta zihinsel olarak yıpratıcı bir maç oynadık. Ancak tekrar ayağa kalkmak bizim gibi takımlar için kolay oluyor." diyerek tamamladı.