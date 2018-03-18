Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Abdullah Avcı şunları söyledi:

"Ligin 2 en iyi pas yapan takımının karşılaştığı bir oyundu. Topun oyunda kalma süresinin uzun olabileceğini düşündük, çünkü iki takım da oynamaya çalışıyordu.



Seyirciye teşekkür ediyorum. Şampiyonluğa oynuyorsan, seyircinin desteği önemli. Bugün 15 bin kişi vardı."



4 takımın arasında yarışın devam edeceğini düşünüyorum. Herkes, her yerde kaybedebiliyor. Hiçbir maç ölüm kalım maçı değil, keyif alarak devam etmemiz gerekiyor."