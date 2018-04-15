Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın beIN Sports'a şunları söyledi;

"Galatasaray içeride atmosfer ve baskı. Her türlü baskı ama. Çok açmak istemiyorum ama... Bunun olacağını biliyorduk. Kaybettikleri topa baskıdan hücum yapan ve gol yapan bir takım. Rakip daha fazla şut attı. Hücumda sonuçlandıramadığımız pozisyonlar var. Oyun, atanan kazanacağı bir maç gibi gidiyordu. Rakiplerin birbirleriyle maçları var. Birebir averajlarda rakiplerden daha iyiyiz. Kayserispor maçına en iyi şekilde hazırlanıp yola devam etmek istiyoruz. Maç kaybettik; final ya da şampiyonluk kaybetmedik. Ama kazansak da kaybetsek de saygıyı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Ortam gerildi. Arda ve Emre'nin de sarı kartı vardı. Elia ve Arda'ya basılan pozisyonlar var. Arda devre arasında sarı kart gördü ricada bulunduğu için."

BASIN TOPLANTISI

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, yalnızca bir maç kaybettiklerini şampiyonluğu kaybetmediklerini söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma hakkında, "Burada her türlü baskı var. Maç kaybettik, şampiyonluğu kaybetmedik. Sahada kaotik bir ortam vardı. Atanın kazanacağı bir maçtı. Yarış 4 takım arasında devam ediyor. Fenerbahçe hariç iki takımdan ikili averajımız iyi. Bugün sadece bir maç kaybettik. Tabii ki kazanarak bir adım öne geçmeyi çok isterdim. Final bu işin sonudur. Bu yarış sonuna kadar böyle gidecek." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, bu yenilgiden sonra şampiyonluk şanslarının sorulması üzerine, "Ben çok inanıyorum. Kayseri maçı da sonraki maç da çok değerlidir. Herkes her yerde kaybedebiliyor. Galatasaray'ın geçen hafta kaybetmesini bekler miydiniz? Hep oyunun içinde kalmaya çalışan bir takım olmaya devam edeceğiz. Umarım bunun karşılığını alırız." değerlendirmesini yaptı.

Abdullah Avcı, deplasmanda oynamaları ve Galatasaray'ın oyuncu yapısı nedeniyle rakibin baskılı başlayacağını beklediklerini belirterek, şöyle devam etti: "Mariano harika bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. Ondan sonraki bölümde daha fazla topa sahip olup, organizasyonları değiştirdik. Emre ve Arda kart gördü. Biri koridorda, diğeri sahada sarı kart gördü. Bugünü ve gelecek haftayı düşünerek onları kenara aldık. Tabii bir hamle yapmayı da düşündük. Yediğimiz ikinci gol ellenmiş, hocaya bir şey söylemiyorum, görmeyebilir. Oyun içinde ciddi iki darbe var, görmeyebilir, olabilir. Hocanın çok temiz bir yüzü var, ona güveniyoruz. Kazansak da kaybetsek de hiçbir zaman saygıyı kaybetmeyeceğiz, saygı göstermeye de devam edeceğiz."

ARDA VE EMRE'YE GÖSTERİLEN TEPKİ

Avcı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na gösterilen tepkiler hakkında ve "Emre ve Arda'yı oynatmamayı düşündünüz mü?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Hayır düşünmedim. Arda ve Emre bu tür maçları çok oynamışlardı, en ufak bir şüphem olmadı. Ülkemizde devamlı olarak sahanın dışı konuşuluyor. Bu çocuklar ülkenin her yerinde aynı tepkileri görüyorlar. Ülke futbolcuna hizmet etmişler, çok fazla sayıda milli takım formasını giymişler. Sarı kartları vardı, oyunda eksik kalmamak ve bir sonraki haftayı düşünerek onları kenara aldık. Hakem maça etki etmedi. Hakem nedeniyle mağlup olmadık ama oluşturulan futbol iklimi insanları baskı altında bırakıyor. Çok temiz yüzü var, çok potansiyelli bir hakem, hepimizin bu insanlara yardımcı olması gerekiyor."

Abdullah Avcı, bir basın mensubunun "Galatasaray ideal 11'inde hızlı ataklarınızı düşünerek değişiklikler yaptı." yorumu üzerine, "Bizi çok ciddiye aldıkları için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da bu tür bir değişiklik olmuştu. Bu bizim ne kadar iyi bir futbol takımı olduğumuz ve üzerimizden plan yapıldığını gösterir. Denayer daha çabuk bir oyuncu olduğu için bu hocanın tercihidir. Tabii bu arada biz sadece geçiş yapan değil, seti de oynayan bir takımız." şeklinde konuştu.