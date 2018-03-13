Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan farklı yenilginin üzerine takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ve Epureanu’nun cezalı oluşu artı şok etkisi yaratmıştı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, teknik direktör Abdullah Avcı hem büyük yıkım yaşayan oyuncularını motivasyon yüklemesi yaparken hem de iki tecrübeli futbolcunun yerine oynatacağı isimleri hazırlamaya başladı.

Başarılı hocanın, Beşiktaş maçında orta sahanın maestrosu Emre’nin yerine Gökhan İnler’e, defansın sigortası Epureanu yerine de Chedjou’ya görev vermesi bekleniyor. Orta sahada yine Emre’nin olmadığı maçta Chedjou-Attamah ikilisi F.Bahçe’ye karşı forma giymiş, ancak savunmada çok ciddi hatalar yapmıştı.