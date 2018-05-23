Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, ''Dört yıl önce seyircimiz yoktu. Stadımız ve oyunumuzla seyircimizi arttırıyoruz. Bunu da hak ediyoruz. 100 yıllık kulüplerle, oyun gücümüzle yarışmaya çalışıyoruz. Bunun da saygısını görüyoruz. Başakşehir'de devam edeceğim. Biz buraya gönülden bağlıyız. Zaten sezon biter bitmez yeni sezonun planlamasına başladık.'' ifadelerini kullandı.

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