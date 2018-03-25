Turuncu-lacivertli kulübün 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlediği medya gününde lig yarışını değerlendiren Avcı, şöyle konuştu:
"Herkesin her yerde kazandığı veya kaybettiği bir lig yaşıyoruz. Yarış bu şekilde, birbirine sıkışık şekilde devam edecek. Kırılma anları olacak ama bunlar nerede, ne şekilde olur bilemem. Sekiz haftalık bu süreçte her maça oyuncularımız da biz de en iyi şekilde çalışıp, anları doğru değerlendirmek, yapılacak hataları aza indirmekle sonuna kadar yarışın içinde olup, bu duyguyu yaşamak istiyoruz."
"FİKSTÜRE İNANMIYORUM"
Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin fikstür avantajı olup olmadığına yönelik bir soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Fikstüre inanmıyorum. Fikstürün avantajı veya dezavantajına da inanmıyorum. Yakın zamana baktığımda fikstür, Başakşehir-Gençlerbirliği maçına galibiyet gösteriyor ama öyle bitmiyor. Alanyaspor maçına galibiyet gösteriyor ama öyle olmuyor. O yüzden oyunun içinde her anında, sahanın içinde 68'e 105'te doğru odaklanacaksın, doğru oynayacaksın ve cebine koyacaksın. Başka türlü olmuyor."
"GALATASARAY MAÇINA DAHA ÇOK VAR"
Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile ligin 29. haftasında oynayacakları şampiyonluk yarışındaki kritik maçla ilgili olarak ise şunları kaydetti:
"O maç hiç aklıma gelmiyor. Hatta bu haftayı maçlardan uzak, mevcudu koruyarak ve zihinsel rahatlayarak geçiriyoruz. Önümüzdeki hafta Akhisarspor, sonra burada Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. Peş peşe arkadaşlarımla rakip olacağız. Bu da bu işin güzel tarafı. Galatasaray maçına daha çok var. Onların da daha maçları var, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da... Hepsi değerli camialar. Şampiyonluk kültürü olan kulüpler, bunların arasında olmak güzel duygu."
ARDA TURAN'IN DURUMU
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, Beşiktaş ile oynanan son lig maçında Arda Turan'ı riske etmediklerini belirterek, "Arda, Beşiktaş maçı öncesi takımın iki antrenmanına katıldı. Özellikle milli takım arasını da onun gibi oyuncular için kullanıyoruz. Riske atmamak için de Beşiktaş maçı kadrosuna almadık. Şu an takım antrenmanlarına katılıyor. Önümüzdeki Akhisarspor maçı itibarıyla bizimle olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.
Avcı, A Milli Takım kampında sakatlık geçiren Mahmut Tekdemir'in durumunu takip ettiklerini söyleyerek, "Milli takım çok değerlidir. 'Son dakikaya kadar bekleyin.' dedim ne olacağıyla ilgili. Dizi ile ilgili bir problemi vardı. Orada sağlık ekibi var, bizim sağlık ekibimiz de buradan takip ediyor." ifadelerini kullandı.
İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan milli maçta ilk kez ay-yıldızlı formayı giyen İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak mutluluk duyduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Mahmut, İrfan ve geçen sene de Cengiz milli takımlara ilk kez buradan gitmişlerdi. Umarım bu sayıları çoğaltırız. Bu, yatırımla olacak bir şey." yorumunda bulundu.
Sezon başında Medipol Başakşehir'den İtalya ekibi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in performansının bekledikleri şekilde gittiğini söyleyen Avcı, "Cengiz hızla gelişim gösteriyor. Arada sırada telefonla konuşuyoruz. Söylediğim tek şey var, kendine yatırım yapacak, kariyerine yatırım yapacak. Gelişimini yapacak, Avrupa'nın kültürünü yapacak. Beklediğimiz şekilde devam ediyor. İnişler çıkışlar elbet olacak. Çok sağlıklı gidiyor ve bizi mutlu ediyor." şeklinde görüşlerini aktardı.
Avcı ayrıca, Beşiktaş maçında alınan galibiyetin kendilerine zihinsel bir rahatlama verdiğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.