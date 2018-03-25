Turuncu-lacivertli kulübün 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlediği medya gününde lig yarışını değerlendiren Avcı, şöyle konuştu:

"Herkesin her yerde kazandığı veya kaybettiği bir lig yaşıyoruz. Yarış bu şekilde, birbirine sıkışık şekilde devam edecek. Kırılma anları olacak ama bunlar nerede, ne şekilde olur bilemem. Sekiz haftalık bu süreçte her maça oyuncularımız da biz de en iyi şekilde çalışıp, anları doğru değerlendirmek, yapılacak hataları aza indirmekle sonuna kadar yarışın içinde olup, bu duyguyu yaşamak istiyoruz."

"FİKSTÜRE İNANMIYORUM"

Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin fikstür avantajı olup olmadığına yönelik bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Fikstüre inanmıyorum. Fikstürün avantajı veya dezavantajına da inanmıyorum. Yakın zamana baktığımda fikstür, Başakşehir-Gençlerbirliği maçına galibiyet gösteriyor ama öyle bitmiyor. Alanyaspor maçına galibiyet gösteriyor ama öyle olmuyor. O yüzden oyunun içinde her anında, sahanın içinde 68'e 105'te doğru odaklanacaksın, doğru oynayacaksın ve cebine koyacaksın. Başka türlü olmuyor."

"GALATASARAY MAÇINA DAHA ÇOK VAR"

Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile ligin 29. haftasında oynayacakları şampiyonluk yarışındaki kritik maçla ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"O maç hiç aklıma gelmiyor. Hatta bu haftayı maçlardan uzak, mevcudu koruyarak ve zihinsel rahatlayarak geçiriyoruz. Önümüzdeki hafta Akhisarspor, sonra burada Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. Peş peşe arkadaşlarımla rakip olacağız. Bu da bu işin güzel tarafı. Galatasaray maçına daha çok var. Onların da daha maçları var, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da... Hepsi değerli camialar. Şampiyonluk kültürü olan kulüpler, bunların arasında olmak güzel duygu."

ARDA TURAN'IN DURUMU

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, Beşiktaş ile oynanan son lig maçında Arda Turan'ı riske etmediklerini belirterek, "Arda, Beşiktaş maçı öncesi takımın iki antrenmanına katıldı. Özellikle milli takım arasını da onun gibi oyuncular için kullanıyoruz. Riske atmamak için de Beşiktaş maçı kadrosuna almadık. Şu an takım antrenmanlarına katılıyor. Önümüzdeki Akhisarspor maçı itibarıyla bizimle olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Avcı, A Milli Takım kampında sakatlık geçiren Mahmut Tekdemir'in durumunu takip ettiklerini söyleyerek, "Milli takım çok değerlidir. 'Son dakikaya kadar bekleyin.' dedim ne olacağıyla ilgili. Dizi ile ilgili bir problemi vardı. Orada sağlık ekibi var, bizim sağlık ekibimiz de buradan takip ediyor." ifadelerini kullandı.

İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan milli maçta ilk kez ay-yıldızlı formayı giyen İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak mutluluk duyduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Mahmut, İrfan ve geçen sene de Cengiz milli takımlara ilk kez buradan gitmişlerdi. Umarım bu sayıları çoğaltırız. Bu, yatırımla olacak bir şey." yorumunda bulundu.

Sezon başında Medipol Başakşehir'den İtalya ekibi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in performansının bekledikleri şekilde gittiğini söyleyen Avcı, "Cengiz hızla gelişim gösteriyor. Arada sırada telefonla konuşuyoruz. Söylediğim tek şey var, kendine yatırım yapacak, kariyerine yatırım yapacak. Gelişimini yapacak, Avrupa'nın kültürünü yapacak. Beklediğimiz şekilde devam ediyor. İnişler çıkışlar elbet olacak. Çok sağlıklı gidiyor ve bizi mutlu ediyor." şeklinde görüşlerini aktardı.

Avcı ayrıca, Beşiktaş maçında alınan galibiyetin kendilerine zihinsel bir rahatlama verdiğini sözlerine ekledi.