Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ligin 34. haftası 90. dakikaya kadar yarışın içinde olduğumuz için harika bir duygu yaşadık. Harika başladığımız sezon harika bir şekilde bitti." dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı, "Oyunun başında 2-0 mağlup duruma düşmek ve daha sonra dönmek kolay değildi. Oyun planlarına sadık kalıp devam etmemiz gerekiyordu, bunu yaptığımızda kaleye gidiyorduk. Maçın son bölümünde oyun rakibe geçti ama zihinsel oyundan kopmalar oldu, oyuncularımız diğer maçların sonuçlarını da duydular. Ona rağmen kazandık." ifadelerini kullandı.

Her sene gelişen bir takımız sözlerini kullanan Avcı, "Son 4 senede iki 4.'lük bugün averajla 3.'lük, ligin tepesini sonuna kadar zorluyoruz. Oyuncularımı ve camiamı tebrik ediyorum. Devamlı oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Artık şampiyonluğa oynayan bir takımız. Dört senedir ilkleri yaşıyoruz, 34 hafta şampiyonluk yarışının içinde olmak önemliydi. Keyifli bir lig bitti diye düşünüyorum." diye konuştu.

Gelecek sezon planlaması hakkında da bilgi veren Abdullah Avcı, "Önümüzdeki sezonun planlamasını büyük ölçüde bitirdik. Transferlerle ilgili çalışmalarımız var. 21 oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. Yaş ortalaması yüksek takımlardan bir tanesiyiz. Özellikle orta sahada alternatif yaratabilecek, bizi daha da hızlandırabilecek oyuncu profilleri elimizde. Yatırıma dönük bazı genç oyuncuları da aramıza katabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, "Emre Belözoğlu, gelecek sezon da Medipol Başakşehir'de olacak mı?" sorusuna ise "Burası onun kulübü, onun gibi bir oyuncu ile çalıştığımız için çok mutluyuz. Emre inanılmaz bir oyuncu. Türk futbol tarihinin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Yönetim de ben de Emre'nin devam etmesini istiyoruz. Emre de bir karar verecek. Sonuna kadar her şeyini veren bir oyuncu. Ondan faydalanabileceğimiz kadar faydalanmak istiyoruz." yanıtını verdi.