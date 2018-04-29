Osmanlıspor'un direkt oynayan ve koşu yapan bir takım olduğuna dikkati çeken Avcı, "Savunmadan hücuma geçişte etkili bir takım. Duran toplar rakip için önemliydi. Osmanlıspor bir geçiş takımı. Genelde vurdurmadık. Yediğimiz gol ve ilk yarıdaki oyun biz adımıza ağırdı. İkinci yarıda oyunu biraz daha hızlandırdık. İki hamleyle oyunun lehimize dönmesini sağladık." şeklinde görüş belirtti.

"Volkan'ın kurtardığı top oyunun kırılma anıydı" diyen Abdullah Avcı, "Kazanmamız gereken haftada kazandık. Bizim adımıza harika bir yarış. İkinci yarıda oyunu hızlandırdık ve kazandık. Fikstür avantajına inanmıyorum. Uzun vadedeki maçlara hiç bakmadım. Her maç 0-0 ve zor başlıyor. Hakemin maçta etkili olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Avcı, Arda Turan ile ilgili bir soruya da " Arda Türk futbolunun önemli değerlerinden. Ayağındaki sakatlıkla uğraşıyor. Bu sakatlık tekrarladı. Onun oyun aklı, zekası ve enerjisi bize her zaman lazım. Geçen hafta bize önemli bir maç kazandırdı." diyerek sözlerini tamamladı.