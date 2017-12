Abdullah Avcı, Braga maçının ardından sitem etti!

Tecrübeli teknik adamın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

''2018'de Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi çok istiyorduk ama olmadı. Sonuna kadar zorladık ama başaramadık. Ülke puanına önemli katkılarda bulunduk. Her sezon üstüne koyarak ilerleyen bir takımız. Bu başarıda emek veren tüm futbolculara teşekkür ediyorum. Yaş ortalaması olarak yalnızca Başakşehir'i değerlendirmemek lazım. Türkiye, Avrupa'nın en yaşlı liglerinden biri. Diğer kulüplerin yaş ortalaması da çok yüksek. Şu an lideriz, evet 3 bin 500 kişi bizi izliyor ama buraya sıfırdan geldik. Şu an 7-8 bin kadar kombineli taraftarımız var. Şu ana kadar 25 maç oynadık. Yaşlı takım olduğumuzu söylüyorsunuz. Yaşlı takım haftada üç maç oynayabilir mi? Braga'ya karşı tam takımla oynattık, kaybettik. Oyuncuların sakatlık riski var ve dolayısıyla doktor müsaade etmiyor. Medya istiyor diye ben oynatayım mı? Daha önce oynadığımız Sevilla ve Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi. İki yıldır ligde yarıştığımız Beşiktaş da öyle. Bunların hepsi bizim için çok önemli tecrübeler. Beşiktaş'a da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum.''