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Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferi için prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Türkiye'de gündeme bomba gibi düşen bu transferin gerçekleşmesi durumunda Barcelona'da bu sezon hiç forma şansı bulamayan Arda Turan'ın kendine gelip gelmeyeceğini bize zaman gösterecek. Ancak Abdullah Avcı, bunu daha önce birkaç kez daha yapmıştı! Başarılı çalıştırıcının kariyerinde iz bıraktığı isimleri sizler için derledik...