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Futbol

Abdullah Avcı'nın kariyerine dokundukları

10.01.2018 - 10:52 | Güncelleme: HABERTURK.COM

  • 1 Arda Turan, Başakşehir'e transfer olursa Abdullah Avcı'yla eski günlerine dönebilir! Avcı, bunu kariyerinde birçok kez yapmıştı!
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    2016 yılı sonlanırken Süper Lig'i zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, geçen sezon şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırmıştı. İstanbul temsilcisi, 2017 yılını da zirvede tamamladı. Turuncu-lacivertli takımın başında dördüncü sezonunu geçiren Abdullah Avcı, 2006-2011 yılları arasında da Başakşehir'i çalıştırmıştı.

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  • 2 Arda Turan, Başakşehir'e transfer olursa Abdullah Avcı'yla eski günlerine dönebilir! Avcı, bunu kariyerinde birçok kez yapmıştı!
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    Tecrübeli teknik direktör, 2005 yılında 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşamış ve bir dönem A Milli Takımı da çalıştırmıştı. Abdullah Avcı, Başakşehir'i Süper Lig'in 'büyükleri' arasına sokarken kariyerinde birçok oyuncuyu parlattı, birçoğunu da kendine getirdi.

  • 3 Arda Turan, Başakşehir'e transfer olursa Abdullah Avcı'yla eski günlerine dönebilir! Avcı, bunu kariyerinde birçok kez yapmıştı!
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    Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferi için prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Türkiye'de gündeme bomba gibi düşen bu transferin gerçekleşmesi durumunda Barcelona'da bu sezon hiç forma şansı bulamayan Arda Turan'ın kendine gelip gelmeyeceğini bize zaman gösterecek. Ancak Abdullah Avcı, bunu daha önce birkaç kez daha yapmıştı! Başarılı çalıştırıcının kariyerinde iz bıraktığı isimleri sizler için derledik...

  • 4 Arda Turan, Başakşehir'e transfer olursa Abdullah Avcı'yla eski günlerine dönebilir! Avcı, bunu kariyerinde birçok kez yapmıştı!
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    EDIN VISCA
    Bosna Hersek'te Zeljeznicar'da top koştururken bir hazırlık maçında Başakşehir'e karşı oynayan Visca için dönüm noktası, o karşılaşmada attığı goller oldu. Abdullah Avcı ve ekibi Visca'yı transfer etmek için hemen harekete geçti. Bosna Hersek ekibiyle yapılan anlaşma sonunda Visca, 200 bin Euro bonservis bedeliyle Türkiye'nin yolunu tuttu. 

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  • 5 Arda Turan, Başakşehir'e transfer olursa Abdullah Avcı'yla eski günlerine dönebilir! Avcı, bunu kariyerinde birçok kez yapmıştı!
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    Ülke futbolu süratli, istikrarlı ve skorer bir kanat oyuncusu kazandı. Bosna Hersek Milli Takımı formasını da giyen 27 yaşındaki futbolcu bu yaz Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler alsa da Türkiye'de kaldı. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro!

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Yorumlar 4
  • Misafir 59 dakika önce
    Basaksehirde hata yapsan kime ne basari kazansan kime ne.. nasilolsa 20 milyon istanbullunun vergisi oduyor maaslari catir catir.. bu deneme yanilmalari buyuk takimlarda yapsin da gorsun tepki ne demekmis.. milli takim kariyeri ortada
  • Misafir 1 saat önce
    gercekten hepsi dunya yildizi olmus. :D
  • Misafir 4 saat önce
    Abdullah avcı'ya milli takımda şans verildi başaramadı. 2 sene avrupaya gitti başaramadı. Adam vizyonsuz! Bir başarısı da yok niye bu kadar yüceltiliyo. genç nesile referans olabilecek birisi değil
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