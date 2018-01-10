2016 yılı sonlanırken Süper Lig'i zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, geçen sezon şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırmıştı. İstanbul temsilcisi, 2017 yılını da zirvede tamamladı. Turuncu-lacivertli takımın başında dördüncü sezonunu geçiren Abdullah Avcı, 2006-2011 yılları arasında da Başakşehir'i çalıştırmıştı.
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Tecrübeli teknik direktör, 2005 yılında 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşamış ve bir dönem A Milli Takımı da çalıştırmıştı. Abdullah Avcı, Başakşehir'i Süper Lig'in 'büyükleri' arasına sokarken kariyerinde birçok oyuncuyu parlattı, birçoğunu da kendine getirdi.
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Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferi için prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Türkiye'de gündeme bomba gibi düşen bu transferin gerçekleşmesi durumunda Barcelona'da bu sezon hiç forma şansı bulamayan Arda Turan'ın kendine gelip gelmeyeceğini bize zaman gösterecek. Ancak Abdullah Avcı, bunu daha önce birkaç kez daha yapmıştı! Başarılı çalıştırıcının kariyerinde iz bıraktığı isimleri sizler için derledik...
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EDIN VISCA Bosna Hersek'te Zeljeznicar'da top koştururken bir hazırlık maçında Başakşehir'e karşı oynayan Visca için dönüm noktası, o karşılaşmada attığı goller oldu. Abdullah Avcı ve ekibi Visca'yı transfer etmek için hemen harekete geçti. Bosna Hersek ekibiyle yapılan anlaşma sonunda Visca, 200 bin Euro bonservis bedeliyle Türkiye'nin yolunu tuttu.
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Ülke futbolu süratli, istikrarlı ve skorer bir kanat oyuncusu kazandı. Bosna Hersek Milli Takımı formasını da giyen 27 yaşındaki futbolcu bu yaz Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler alsa da Türkiye'de kaldı. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro!
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NURİ ŞAHİN 14 Mayıs 2005'te Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Hollanda'yı 2-0 devirerek şampiyonluğa ulaştı. İtalya'da düzenlenen turnuvada Abdullah Avcı yönetiminde 4 gol atan Nuri Şahin, 'Gümüş Ayakkabı'nın sahibi olurken turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmişti.
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CANER ERKİN 2002 yılında o dönemki adıyla Vestel Manisaspor'a transfer olan Caner, 16 yaşındayken profesyonel oldu. 2004-05 sezonunda bugünkü adıyla TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşadı. 2005'te Avrupa şampiyonu olan 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın en önemli yıldızlarından biri oldu.
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VOLKAN BABACAN Fenerbahçe altyapısından yetişen Volkan Babacan, Abdullah Avcı'nın 2005'te en çok güvendiği isimlerdendi. Sarı-lacivertli kulüpte 3 sezonda sadece 22 maçta forma giydi. Daha sonra Manisaspor'un yolunu tuttu. 2014'te Abdullah Avcı'yla Medipol Başakşehir'de buluştu ve ikinci baharını yaşamaya başladı. A Milli Takım'a yükselen Volkan, kaleyi kimselere kaptırmadı.
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ONUR KIVRAK Yine 2005'teki kadronun bir parçası olan Onur, daha sonra Trabzonspor'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla bir döneme damga vuran Onur, Bursaspor'un şampiyonluğu kazanmasına yol açan Fenerbahçe maçındaki kurtarışlarıyla gündeme oturmuştu. Bir dönem A Milli Takım'ın da formasını giyen tecrübeli kaleci, Trabzonspor'un kaptanlığını yapıyor.
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İBRAHİM AKIN Beşiktaş'a büyük beklentilerle gelmesine rağmen istenileni veremeyen İbrahim Akın, yeteneklerinin bir kısmını bize Başakşehir forması altında izletti. Tecrübeli oyuncu, Abdullah Avcı'yla birlikte kendini buldu, Türkiye Kupası'nda final oynanan sezon önemli parçalardan biri oldu.
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PIERRE WEBO İspanya'da yıllarca top koşturduktan sonra sessiz sedasız şekilde ülkemize gelen Webo, turuncu-lacivertli formayla ilk maçında Galatasaray filelerini havalandırarak sükse yaptı. Başakşehir'de forma giydiği 1,5 sezonda attığı gollerle devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Kamerunlu, sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde yarı final oynamasına büyük katkı sağladı.
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Webo ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmasında, ertesi sezon kazanılan şampiyonlukta da önemli rol sahibiydi. Kamerunlu golcü, ilerleyen yaşına rağmen hala ülkemizde top koşturuyor.
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MAHMUT TEKDEMİR Başakşehir'in adının İstanbul Büyükşehir Belediyespor olduğu günlerden bu yana kulübün havasını soluyan Mahmut, Türk futbolunda sadece istikrarıyla tutunan oyunculardan olmadı. Her sene kendini geliştirdi, yapamadığı şeyleri belli bir seviyeye çekti. Başakşehir'in özellikle üç yıldır sürdürdüğü çıkışta kadronun değişilmez oyuncularından biri oldu, Milli Takım'a kadar yükseldi.
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DOKA MADUREIRA Bulgaristan'dan sessiz sedasız şekilde transfer edilen Doka, attığı gollerin yanı sıra göze hoş gelen futboluyla da kısa sürede lige damga vurdu. TFF 1. Lig'deyken attığı 12 golle Başakşehir'in Süper Lig'e dönmesinde rol oynadı. Brezilyalı oyuncu, hala ülkemizde top koşturuyor.
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SAMUEL HOLMEN İsveç'te forma giydikten sonra 2010-11 sezonunda Türkiye'ye gelen Holmen, sessiz sedasız bir şekilde lige damga vurdu. Oyun kalitesine katkısı, istikrarlı yapısının yanında attığı gollerle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpte beklentilerin altında kalan Holmen, bir dönemin transferde en çok yazılan oyuncusuydu.
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MARCIO MOSSORO Brezilya'da top koşturduktan sonra Portekiz'e yolu düşen Mossoro, o dönemin yükselen kulübü Braga'ya transfer oldu. Şampiyonlar Ligi'ne katılan, UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan kadronun önemli parçalarından biri oldu. 2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la H Grubu'nda yer alan Braga'da sarı-kırmızılıların gruptan çıktığı son maçta takımının ilk golünü atmış ve kendisini Türkiye'ye tanıtmıştı.
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Daha sonra Suudi Arabistan'a transfer oldu ancak Avrupa'dan uzak kalamadı. Başakşehir'e transfer olarak kendini yeniden bulan Mossoro, özellikle geçen sezon ve bu yaz Şampiyonlar Ligi ön elemesinde attığı gollerle takımı sırtlayan isimlerden biri oldu.
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MEHMET BATDAL Bucaspor'da attığı gollerle Türkiye'nin gündemine oturan Mehmet Batdal, başarısız bir Galatasaray deneyiminin ardından eski kulübüne döndü, sonrasında TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı veren Başakşehir'e transfer oldu.
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Batdal attığı gollerle takımın Süper Lig'e dönmesinde büyük rol oynarken Emmanuel Adebayor gelene kadar Başakşehir'in hücumdaki A planı oldu, Milli Takım'a kadar yükseldi. Milli davetler alan 31 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı formayı üzerine geçirme şansı elde edemedi.
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EMRE BELÖZOĞLU Kariyerinde Galatasaray, Inter, Newcastle United, Atletico Madrid, Fenerbahçe gibi dev kulüpler olsa da sarı-lacivertlilerden ayrılan Emre, ilerleyen yaşına, boğuştuğu sakatlık problemlerine rağmen Başakşehir'de Türk futbolcularına örnek olabilecek bir grafik çizdi.
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Başakşehir'in yükselişinde önemli rolü bulunan yıldız, A Milli Takım'a da döndü. Yaşı 37 olmasına rağmen Milli Takım'a çağrılması hemen hemen hiç eleştiri almadı, kamuoyunun ortak takdiri hak ettiği yönünde oldu.
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JOSEPH ATTAMAH Gana 20 Yaş Altı Milli Takımı'yla Türkiye'deki Dünya Kupası'nda top koşturdu. Genç oyuncu turnuva sonrasında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un formasını giydi ve ardından Başakşehir'e transfer oldu. Orta saha oynamasına rağmen Avcı'yla birlikte stoperle tanıştı. Ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan Başakşehir'in bu başarısındaki önemli oyunculardan biri oldu, Gana Milli Takımı'na yükseldi.
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CENGİZ ÜNDER Altınordu'yla TFF 1. Lig'de boy gösterdikten sonra Edin Visca'nın yerine düşünülerek kadroya katılan Cengiz Ünder, kimsenin beklemediği bir şekilde Başakşehir'in 11'ine yerleşti. Fenerbahçe, Beşiktaş attığı golleri sezona yaydı, Milli Takım'a yükseldi. Cengiz, geçen günlerde gerçekleşen Cenk Tosun transferine kadar ülkenin Roma'ya transferiyle birlikte rekoru elinde bulunduruyordu.
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EMMANUEL ADEBAYOR Metz, Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham'da oynayarak genç yaşında birçok durumu yaşayan Adebayor, 6 ay kulüpsüz kalmasının ardından Başakşehir'e transfer oldu. 'Yüksek maliyetli', 'Yaşlı', 'sorunlu' sıfatlarıyla birlikte turuncu-lacivertli formayı üstüne geçiren Adebayor, eski günlerine dönerken Başakşehir'in sınıf atlamasına da yardımcı oldu. Togolu golcü, birçok otorite tarafından ligin en kaliteli santrforu olarak gösteriliyor.
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DENİZ YILMAZ Kariyerine Almanya'da başlayan Deniz, Ulm altyapısında oynadıktan sonra 2005'teki kadroda parladı. Bu turnuva sonrasında Bayern Münih'ten transfer teklifi alan Deniz, kabul etti ve genç yaşında Şampiyonlar Ligi kadrosuna bile yazıldı. Bayern Münih'te işler istediği gibi gitmeyince yolu Süper Lig'e düştü. Elazığspor ile kendini buldu, son olarak Bursaspor'a transfer oldu.
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