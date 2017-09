Abdullah Avcı: Oyunun karşılığını alamadık

Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Braga'nın oyun kurma opsiyonlarının kenarlardan yapılan ortalara dayalı olduğunu belirtti.

Kendilerinin ise oyunun yönünü çabuk değiştirmeyi, rakip arkası koşularla pozisyonlar bulmayı ve topa daha fazla sahip olmayı istediklerini dile getiren Avcı, şöyle devam etti;

"Topa daha fazla sahip olduk, pozisyonlarımız var. Rakibin iki isabetli şutu, bir tanesi 90. dakikada gol. Mağlup olduk, bu bizim için üzücü. Oyun gücünün karşılığını alamadık. Ligde de geçen hafta buna benzer bir sahne yaşadık. Ceza sahası içinde rakiple sıcak temas içinde olmamız lazım. Bu kadar oyun kalitesinin yüksek olduğu maçtan mağlup ayrılmak üzücü. Rakibi tebrik ediyoruz, bunu kapatacağız. Şimdi ligimize dönüp bir an evvel kafamız net bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz."

Abdullah Avcı, iki maç sonunda 1 puanda kalan Medipol Başakşehir'in gruptan çıkma şansını da değerlendirdi.

Lider Braga'nın 6, Ludogorets'in 4 puana ulaştığını, favori olarak görünen Hoffenheim'ın ise hiç puan alamadığını anlatan Avcı, "Bu grupta herkes birbirini yenebilir. Bugünden itibaren bunu düşünmeyeceğiz. Bizi buraya taşıyan ligimize bir an evvel dönmemiz gerekiyor. Grupla ilgili bir sonraki maçımız öncesinde konuşmak daha sağlıklı olur." yorumunda bulundu.

"HER MAÇA FARKLI TAKTİKLE ÇIKIYORUZ"

Avcı, her maça farklı taktikle çıktıklarını ifade etti. Kaybettikleri maçlarda da oyun gücünü rakibe hissettirmiş bir takım olduklarını vurgulayan Avcı, "Biz iyi bir aileyiz, böyle süreçler zaman zaman yaşanabilir. Her maça aynı taktikle çıkmıyoruz, her maçın stratejisi ayrı. Yine aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, Braga karşısında turuncu-lacivertli forma ile UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkan Da Costa'nın performansına ilişkin, "İlk yarının sonunda oyundan aldım çünkü bir faul hakkı daha kalmamıştı, eksik kalmamak için oyundan aldım. Oyun içinde doğru hamleleri de vardı ama rakibe bir dokunma hakkı kalmamıştı, o yüzden bu değişikliği yapmak zorunda kaldım." değerlendirmesini yaptı.