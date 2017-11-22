Abdullah Avcı UEFA Avrupa Ligi'ndeki Başakşehir Razgrad maçıyla ilgili açıklamalar yaptı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, "Yarın kazanarak bu yarışın içinde sonuna kadar olmak istiyoruz." dedi.

Avcı, karşılaşmanın oynanacağı Razgard Arena'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile berabere kalarak, grubu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Konyaspor'a da yarın başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Avcı, Ludogorets'in çok etkili bir takım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Grupta beşinci maçımızı oynayacağız. Grubumuzda üç farklı oyun planına sahip takımla karşılaştık. Deneyimli bir takım olan Ludogorets, liginde son 6 senedir şampiyon oluyor ve şu anda da lider durumda bulunuyor. Ancak biz de yarın kazanarak bu yarışın içinde sonuna kadar olmak istiyoruz."

Avcı, Ludogorets karşısına hem deneyim kazanmak hem de ülke puanı için çıkacaklarının altını çizdi.

Takım olarak iyi bir durumda olduklarını aktaran Abdullah Avcı, "Yarın kazanmak ve Braga ile oynayacağımız grubun son maçına şansımızı taşımak istiyoruz." diye konuştu.

MERT GÜNOK: KAZANMAK İSTİYORUZ

Turuncu-lacivertli takımın kalecisi Mert Günok da, "Yoğun bir dönemdeyiz. Zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacağız." dedi.

Gruptan çıkmak istediklerinin altını çizen Mert, "Öncelikle yarınki maçı düşünüyor ve kazanmak istiyoruz. Tecrübeli bir takımla oynayacağımızın farkındayız ama bizim bu sene hem ligde hem de Avrupa'da göstermiş olduğumuz iyi oyun yarın galibiyet için yeterli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından Medipol Başakşehir, yaptığı antrenmanla Ludogorets ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.