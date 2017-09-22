Abdullah Durak: Çok iyi durumdayız

Pazar günü sahasında Kayserispor’u konuk edecek olan Kasımpaşa bu maçı kazanarak Galatasaray yenilgisini telafi etmek istiyor... Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Lacivert-Beyazlılar’da tecrübeli orta saha oyuncusu Abdullah Durak, bu maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

2014-15 sezonunda Kayseri forması giyen Abdullah, “Son maçta talihsiz bir yenilgi aldık. Sonuç olarak Galatasaray deplasmanındaydık ancak yakaladığımız pozisyonlar vardı. Bunları değerlendirebilseydik, iş değişebilirdi. Kayserispor da önemli bir takım. Ama artık biz kendimizle özdeşleşen o iyi savunmamızı yaptığımız zaman bizi yenecek takımın olacağını düşünmüyorum. Kayserispor geçen sezondan daha güçlü. Koşan, basan ve sonuna kadar mücadele eden oyunculardan kurulu... Bence bu maçın sonucunu küçük detaylar belirleyecek. Biz takım olarak şu anda gayet iyi durumdayız. Rekabet hem kişisel hem de takım performansına doğrudan etki yapıyor. En önemli avantajımız bu. Güzel oynamaktan ziyade doğru futbolu oynuyoruz. Bu da bizim en büyük avantajımız. Kayserispor’u sahamızda yenip üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bunu yapacak gücü müz var. Çünkü biz çok iyi takımız” ifadelerini kullandı.

Abdullah Durak

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