Abdullah Durak: Çok iyi durumdayız

Pazar günü sahasında Kayserispor’u konuk edecek olan Kasımpaşa bu maçı kazanarak Galatasaray yenilgisini telafi etmek istiyor... Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Lacivert-Beyazlılar’da tecrübeli orta saha oyuncusu Abdullah Durak, bu maçla ilgili açıklamalarda bulundu.
2014-15 sezonunda Kayseri forması giyen Abdullah, “Son maçta talihsiz bir yenilgi aldık. Sonuç olarak Galatasaray deplasmanındaydık ancak yakaladığımız pozisyonlar vardı. Bunları değerlendirebilseydik, iş değişebilirdi. Kayserispor da önemli bir takım. Ama artık biz kendimizle özdeşleşen o iyi savunmamızı yaptığımız zaman bizi yenecek takımın olacağını düşünmüyorum. Kayserispor geçen sezondan daha güçlü. Koşan, basan ve sonuna kadar mücadele eden oyunculardan kurulu... Bence bu maçın sonucunu küçük detaylar belirleyecek. Biz takım olarak şu anda gayet iyi durumdayız. Rekabet hem kişisel hem de takım performansına doğrudan etki yapıyor. En önemli avantajımız bu. Güzel oynamaktan ziyade doğru futbolu oynuyoruz. Bu da bizim en büyük avantajımız. Kayserispor’u sahamızda yenip üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bunu yapacak gücü müz var. Çünkü biz çok iyi takımız” ifadelerini kullandı.
- Abdullah Durak
- kasımpaşa
- kayserispor
- süper lig
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.