Abdullah Gül'den Kral Salman'a tebrik

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suudi Arabistan Kralı Salman'ı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Gül, Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik araba kullanma yasağının kaldırılmasını hatırlatarak, "Dinle hiçbir alakası olmayan kadınlara araba kullanma yasağına son veren Suudi Arabistan Kralı Salman’ı ve Veliaht Prensi tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.

— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) September 27, 2017