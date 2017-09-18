Abdullah Gül'den 'TEOG' açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TEOG'un kaldırılmasına ilişkin resmi Twitter hesabından aç.ıklama yaptı. Gül "Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin yeni eğitim ve öğretim yılını kutlar, başarılar dilerim. Gündemde olan sınav sistemi değişikliğinin çok boyutlu bir çalışma ile yapılmasını ve özellikle fırsat eşitliği ilkesini korumasını umuyorum." dedi.

— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) September 18, 2017

— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) September 18, 2017

abdullah gül

TEOG