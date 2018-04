Abdullah Kiğılı Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı'nın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Yurtdışına açılacağız dediniz; hangi bölgelere yatırım yapmayı düşünüyorsunuz?

Kiğılı: Avrupa'da Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere'ye gidersen orda çok marka var arada kaybolursun, bir pazara girmek için uzun süreler lazım. Gözümüzü nereye dikebiliriz; bizim gidebileceğimiz en doğru yer şu anda Balkan ülkeleri; mesela Sırbistan, Makedonya, Bosna, Slovakya, Slovenya, Çekoslavakya, Romanya, Bulgaristan..buralarda istediğimiz kadar altyapımızı kurabiliriz. Benim ve arkadaşlarımın Batı'da gidersek ilk bu pazarlara gideceğiz. Şimdi altyapıyı, sistemi ve ekibi kurmaya başladık, ilk gideceğimiz yer Belgrad ve arkadan Zagreb.

Doğu'ya da yönelebiliriz; ilk gideceğimiz yer Tehran İran, fakat İran pazarında hala sıkıntı içindeyiz çünkü hala kayıtdışı ekonomiler, ciddi gümrük vergileri ile karşı karşıyasınız, ama yine de önümüzdeki 10 yıl içerisinde ilişkiler kuvvetlendirilmeli. Geçenlerde Nevruz'du, ve İranlı'lar Van başta olmak üzere, Antalya ve İstanbul'a çok talep vardı alışveriş yapıyorlardı.

Bizim sektörümüz Avrupa ile başa baş mücadele edebilecek bir sektör.

Hazır Giyimde 40 yıllık bir geçmişimiz yok; ancak 30 yılda kendimizi Türkiye'ye tanıttık, artık Türkiye'nin 80 milyonu markalarımızı tanıyor, biliyor, şimdi bizim artık bundan sonra düğmeye basıp yurtdışına gitme vaktimiz geldi. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bizde bunu iyi planlayabilirsek, Türkiye'nin zaferini insanlar daha çabuk görecek.

Sektördeki finansman sıkıntısından bahsedelim, birçok da teşvik ve kararlar devreye giriyor, nasıl yansıyor sektöre bu teşvikler?

Kiğılı: KGF bizi rahatlattı ve piyasayı canlandırdı, KDV iadesinde de beklentiler var ama biz sektör olarak çok büyük bir rahatsızlığın içinde değiliz.

Allah kimseyi bankaların kapısına düşürmesin, ayda 1.5, yılda 18 faiz, bir de mallarımı ipotek vereceğim, yok yani tekstilde böyle bir karlılık yok. Yani çalışacaksın çabalayacaksın sonra bunu faize vereceksin sonra bütün masraflarını çıkaracaksın, sana para kalacak ve böyle birşey mümkün değil.

2018’in ilk çeyreğini bitirdik, 2017’den daha iyi bir sene bekler misiniz? İlk önce Kiğili için konuşalım sonra da sektör değerlendirmesi yapalım. Nasıl başladı?

Kiğıli: 2017’ye göre 2018’e çok daha keyifli ve güzel başladık. Çünkü bir yıl evvel hatta 12-15 ay evvel Türkiye ciddi bir terör durumuna gelmişti. İnsanlar akşam 20.00’den sonra caddede ve yollarda dolaşmıyorlardı. O kadar korku bir tünelin içine girmişlerdi. Ama bugün geldiğimiz noktada 2018’e çok iyi başladık hem de satışlarımızda ciddi artış var. Geçtiğimiz yılın ilk 3 ayıyla bu senenin ilk üç ayı arasına baktığımız zaman %20 büyüme var. Satışlarımızda %20-22 civarında büyüme var. Bizi korkutan en önemli şey ekonomik kriz falan değil. Ekonomik krizleri kısa zamanda halledebilecek tecrübeye sahibiyiz. Ama bir tek terör belasını halledemeyiz. Terörün olduğu yerde sistem olduğu gibi çöküyor. Allah şükürler olsun ki, 2018’den beri terör ciddi anlamda yenilgiye uğruyor. Bir taraftan Afrin de bir taraftan da Türkiye’nin çeşitli yerlerinde operasyonlar sürüyor. Bu da bize bir güç veriyor, halkta bu güç sayesinde huzuru buluyor. Huzurun olduğu, moralin olduğu yerde de sistem doğru yürüyor. Bu kadar da basit.

Mağaza açma konusuna gelirsek ne kadar mağaza açacaksınız? 2018’de İstanbul ve İstanbul dışında ne kadar büyüme hedefi var.

Kiğıli: Bizim gibi orta ve büyük ölçekli markalar artık Türkiye’de bir iki yıl zarfında Türkiye yatırımlarımız bitiyor. Artık biz bundan sonra yeni bir sistemin içerisine girmiş bulunuyoruz. Biz artık önümüze hedef koyduk. 2018’in başında Kiğili’yi nerelere taşıyabiliriz. Önümüze 10 yıllık bir bütçe koyduk, 10 yıllık da proje koyduk. Alt yapıyı da ona göre yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz de yurt dışı. Çünkü şu anda Türkiye’nin 70 ilinde varız. İstanbul’da 52 mağaza var. Ankara’da 26 mağaza var, İzmir 7, Bursa 8, Antalya 6, Denizli 2, Konya 4, Kayseri 4, Gazi Antep 4 mağazamız var. Geriye 11 il kalıyor. Şu anda yeni yeni ilaveler başlıyor. Onun için Türkiye’deki AVM denizi bitti. Yeni denizlerin arama yeri burası değil, yurt dışı.

Sektöre bakalım. Sektörün bir sürü sıkıntısı vardı. Mesela AVM kiraları diyelim, dolar diyelim. Şimdi dolar tabii şu an dalgalı gidiyor. 4’ün üzerlerini görüyor. Öncelikle sektör adına bu kur hareketlerini sormak istiyorum. Bu hareketlilik sektöre nasıl yansıyor?

Kiğıli: Sektörün en büyük derdi kur. Yani şu anda dolar 4, euro da 5. Eskisi gibi değil daha rahat çarpıyoruz. İnşallah bu böyle artarak gitmez. Kiralardan dolayı en büyük sıkıntımız kurdaki bu dalgalanmalar. AVM’lerde kiralar çok olduğu zaman uzlaşma yoluna giderek kiralarda indirime gidiliyor. Doğru çalışan, doğru yöneten AVM’lerin bir tanesinde indirim yok. Çünkü sırada sen çıktığın an yerini dolduracak biri var. Her şehrin çok hızlı çalışan AVM’leri var. Burada en ufak bir kira indirimi yapılmadı. kurtarmıyor dediğiniz zaman ‘kurtarmıyorsa çık kardeşim’ deniliyor. Çünkü yerine birileri geliyor. Hangileri indiriyor. Artık o AVM’de sistem bozulmuşsa ya da aynı şehirde birkaç tane daha açıldıysa indirim yoluna gidiyorlar. İndirmese zaten sen çıkacaksın. Bizim için mağaza kapatmak eskiden çok ciddi kayıptı. O zamanlar imajımıza kötü bir çizgi geliyor diye düşünüyorduk. Şimdi hiç umurumda bile değil. Sabah karar verdim mi, akşam mağazayı kapatıp çıkıyorum. En kötü şey zarar etmek. Buna 6 ay ya da 1 sene dayanabilirsin. Ama çok güçsüzsen durma kapat. Çok güçlüysen, paran varsa ve aklın yoksa o zaman durma devam et. Mağaza kapatmak çok kolay, mağaza açmak kolay.