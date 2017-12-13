Abdullah Kiğılı’nın hayatı kitap oldu

Gazeteci Nuri M. Çolakoğlu tarafından kaleme alınan ve yayına hazırlanan yaklaşık 300 sayfalık kitapta, Abdullah Kiğılı’nın yaşam hikayesinin yanı sıra sektördeki başarı hikayesini ve spor adamı kişiliği aktarılıyor.
Bingöl’den İstanbul’a uzanan anlatılması kolay, inanılması zor ve gelecek kuşaklara ilham verici derslerle dolu bir yaşam öyküsünün yer aldığı kitapta Abdullah Kiğılı’nın yöneticilikten, sporseverliği, babalıktan dedeliğe tüm iş ve özel hayatı kaleme alınmış.
HİKAYE SULTANHAMAM'DA BAŞLIYOR
Bingöl’ün Kiğı ilçesinden Malatya’ya, oradan da İstanbul’a göçmüş bir ailenin en küçük oğlu olarak dünyaya gelen Abdullah Kiğılı’nın kitaba konu olan hikayesi, daha çocuk yaşta babasının dükkanında zanaatın inceliklerini öğrenmesiyle başlıyor. Ticarete ilk olarak Sultanhamam’da keten mendil satarak adım atan Kiğılı, annesinin yardımı ile babasını İstanbul’dan uzaklaştırıp köhne kumaşçı dükkanını günün ihtiyaçlarına uygun hale getiriyor. Bununla da yetinmeyerek Haliç’in öte yakasına Beyoğlu’na geçiyor ve İstiklal Caddesi’nde Kiğılı mağazası açıyor.
75 YILLIK BİR EFSANE
Bugün 25 bin metrekarelik lojistik merkezi ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde sayısı 225’e ulaşan mağazalarıyla bir perakende devine dönüşen Kiğılı’nın 75 yıllık hikayesinde, okuyucuları gülümsetecek anekdotlar da yer alıyor. Kitap, Abdullah Kiğılı’nın sektöre önderlik, anlaşmazlıklarla arabuluculuk, dert babalığı, üç kız evlat ve biri kız 6 toruna dedeliği gibi diğer misyonlarına da değiniyor.
Aynı zamanda Kiğılı’yı başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm spor tutkunlarına ayrı sevdiren spor kariyerinin de detaylarının aktarıldığı biyografide, güreş federasyonundan futbol federasyonu başkanlığına sporun her dalına uzanan bir sporseverlik ve yöneticilik hikayesi de anlatılıyor.
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