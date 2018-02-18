2. Lig Kırmızı Grup’taki Afjet Afyon-Menemen Bld. maçı öncesi mücadelenin hakemi Abdullah Yılmaz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından arandığını ve tehdit edildiğini ileri sürmüştü. Yazılı bir dilekçeyle hakemliğini bıraktığını açıklayan Yılmaz’ın bu çarpıcı iddiası geçtiğimiz gece gündeme bomba gibi düşmüştü.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, hakem Abdullah Yılmaz’ın Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na Namoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Tehdit ve görevi kötüye kullanma suçlarından dolayı savcılığa gideceği belirtilen Yılmaz’ın konuyu yargıya taşırken, MHK da olayla ilgili bir açıklama yaptı. MHK Başkanı’nın imzasının bulunduğu açıklamada, Yılmaz’ın disiplinsiz davranışlar sergilediği ifade edilirken, Namoğlu’nun Afjet Afyon-Menemen Bld. maçından 2 gün önce hakemi aradığı ve mücadelenin önemine değindiği belirtildi.