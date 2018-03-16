Abdullah Yolcu'dan tepki çeken sözler

Abdullah Yolcu adlı bir kişinin 2014 yılında söylediği sözleri sosyal medyada tepki topladı. Yolcu, söz konusu videoda tek eşli olan erkekleri hedef alıyor ve ''Tek kadınla doyan erkek sapıktır'' ifadelerini kullanıyor.

'Erkekler için sayısız huri kızı var. Allah erkeği öyle yaratmış çeşit sever. Doymaz bir taneyle'' diyen Yolcu, videonun devamında tek eşli erkeklerin sapık olduğunu iddia ediyor.

Yolcu, tersini düşünen kadınlar için ise hakarete varan ifadeler kullanıyor: ''Tersini diyen kadın anormal kadındır, çatlaktır, yırtıktır. Ne dersen de olur.''

Yolcu'nun bu sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

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