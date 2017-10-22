Abdurrahim Albayrak Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlık adaylığını Aziz Yıldırım üzerinden değerlendirdi

Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe'de 2018 Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'un adaylığı hakkında konuştu. CNN Türk'te bir programa katılan Albayrak, Ali Koç'un adaylığı üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Geçen günlerde Ali Koç ile bir araya geldiklerini belirten Albayrak, "Geçen Ali Koç'la bir düğünde birlikteydim, çok sohbet ettik. Enteresan bir laf söyledi. 'Kesin adaylığımı koyacağım, kendime söz vermiştim' dedi. Arkadaşlarına da söz vermiş. Ali Koç'a yakışır. Aziz Yıldırım'dan seçim almak da 'Bırakmayacağım' demedikten sonra zor. Ben Aziz Yıldırım'ın bırakmayacağını, en azından mahkemelerin neticelenmesini bekleyeceğini düşünüyorum. Ona da hak veriyorum. Ali Koç'u başkanlık koltuğunda görmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ | 21 EYLÜL 13 yıldır gururla sürdürdüğüm, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılma kararımı sizlere duyurmak istiyorum. Tabii siz de bunun nedenlerini biliyorsunuz. 2018 Mayıs ayında Fenerbahçe Kulübü başkanlığına adayım.

ALİ KOÇ KİMDİR?

Ali Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatını Harrow School'dan, Rica University’den mezun olarak ve Harvard University’de yüksek lisans yaparak tamamladı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç’un en küçük oğlu olan Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticisidir. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir.

30 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Fenerbahçe olağan kongresinde, bir sonraki kongrede başkan adayı olacağını belirtmiştir.

22 Şubat 2016 tarihinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine getirilen Ali Koç, aynı zamanda Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu üyelerindendir.

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