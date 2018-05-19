Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan isimlerden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, "Fatih Terim hocamın farkı burada bir kez daha ortaya çıktı. Bir olduk, birlik olduk, ekip olduk ve şampiyonluğu kazandık. Bu ekibin bozulmaması lazım. Galatasaray kongre üyelerinden de bunu rica ediyorum. Gönül verdiğim renklerime, kulübüme beş sefer geldim, beşinde de şampiyon oldum " dedi.

Oruçlu olduğunu ve iftar saati geldiğinde ezanın okunmasının ardından su içerken penaltı kazandıklarını aktaran Albayrak, "Allahıma şükürler olsun. Bu maç çok kritikti ve çok heyecanlıydım. Yaşadığım heyecanı anlatamam." ifadelerini kullandı.