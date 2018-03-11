Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'de hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Atiker Konyaspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Albayrak, maçın zor geçtiğini dile getirdi.

Müsabakaya iyi hazırlandıklarını belirten Albayrak, "Maça gelirken takım otobüsünde muhteşem bir hava vardı. Şarkı söyleyerek buraya geldik. Ancak ikinci dakikada gol yedik, beklemediğimiz bir goldü. Ondan sonra birçok pozisyondan yararlanamadık, hatta penaltıyı bile kaçırdık. Soyunma odasında muhteşem bir konuşma oldu. Kenetlendik, taraftarlarımızla bir olduk ve maçı kazandık. Puanımızı 53'e çıkardık. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe ile yapacakları derbinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Derbinin bilincindeyiz, ona göre hazırlanacağız. En azından bu haftayı kayıpsız kapattık. İkinci yarıda kırmızı kart görme korkusu yaşadık. Çünkü çok agresif oynamaya başlamıştık. Allah'a şükürler olsun kırmızı kart olmadı. Derbiden iyi bir skorla döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe karşısında deplasmanda uzun süredir kazanamamalarıyla ilgili bir soru üzerine Albayrak, "Her şeyin bir ilki vardır. Allah'ın izniyle bu da ilk olacaktır. Rakibimiz de çok güçlü. Bugün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiler. İyi bir maç olacak. İnşallah futbolseverlere güzel bir maç izletir ve kazanan da biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY'DA BAHAR HAVASI VAR"

Albayrak, yardımcı antrenörleri Hasan Şaş'ın maçta yaşadığı rahatsızlıkla ilgili olarak, "Herkes benim rahatsızlandığımı düşünürken, Hasan Şaş sürprizi oldu. Soyunma odasında görülmeye değer bir görüntü vardı. Bütün futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Çok büyük moral kazandık. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Galatasaray'da bahar havası var." şeklinde görüş belirtti.

Abdurrahim Albayrak, kulübün mali durumuyla ilgili UEFA ile yapılan görüşmeyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Mustafa Cengiz Başkanım sağ olsun gitti ve görüşmeyi yaptı. Uzun bir görüşme oldu. Başkanımız ile bugün toplantı yaptık. Ceza almamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Önümüzdeki hafta içinde birçok şey daha yapacağız. Bizden önceki dönemlerde sözler verilmiş ama yerine getirilmemiş. Bu taahhütlerin altından kalkmak için gece gündüz çalışıyoruz."